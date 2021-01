Rik van Rakt-moord bewijst: killer-asielzoekers moeten geen tbs krijgen, maar al aan de poort geweerd worden!

Nu de Soedanese asielzoeker Ayoub Y. veroordeeld is voor de moord op Rik van Rakt en tbs met dwangverpleging krijgt opgelegd, maakt Frits Bosch de balans op. Hij meent: “De moord op Rik van Rakt bewijst: burger moeten beter beveiligd worden!”

Rik van de Rakt (18) is doodgestoken door een statushouder uit Soedan. De 25-jarige Soedanees was een bekende van de politie. Hij had geen enkele band met Rik van de Rakt die ook in Heesch woonde, na een jeugd in Nistelrode. Rik fietste zondagochtend naar zijn werk in Oss toen hij zonder enige aanleiding met een mes gestoken werd. Deze volstrekte willekeur maakt het verdriet en onbegrip in Heesch en omstreken nog groter. De Heesche gemeenschap meent dat ze wel enige bescherming verdient, die blijkbaar niet gegeven wordt. Dat klopt.

Hoe kon het gebeuren dat cruciale informatie over de geestelijke gesteldheid van een statushouder, niet is gedeeld met de gemeente waar hij werd geplaatst? Dat willen CDA en VVD weten. Ze hebben Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris. Het antwoord op de vraag hoe het kon gebeuren is vrij simpel: De drie kabinetten-Rutte hebben in de afgelopen tien jaar 750.000 immigranten binnengelaten, rijp en groen, inclusief terroristen, moordenaars en verkrachters. Geen enkele selectie vindt plaats. De moord op Rik van Rakt is niet de eerste keer dat we een dergelijk soort tragedie meemaken. Het zal ook niet de laatste zijn, helaas. Het vormt een patroon ten opzichte van een vogelvrije Nederlandse samenleving.

De Soedanees was een “verwarde man,” het bekende excuus. Hij kon er dus niets aan doen. Hem treft geen verantwoordelijkheid voor zijn daad. En de schare hulpverleners zullen verklaren dat ze het zeer betreuren en nog meer best gaan doen. De hulpverleningssector moet in stand gehouden worden. Hun nutteloze baantjes – zoals telkens weer blijkt – mogen niet op de tocht komen te staan.

De immigratie van 750.000 lieden vond plaats binnen ons democratisch bestel, waarin Mark Rutte de eindverantwoordelijkheid draagt. Hoeveel onschuldige slachtoffers gaan er nog vallen? Hoe lang blijven wij als burgers vogelvrij voor deze moordenaars? Het wordt tijd dat we immigranten aan de poort gaan selecteren waardoor burgers beter beveiligd worden tegen moordenaars. Bescherming van de bevolking dient voorop te staan!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.