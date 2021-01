Rusland zet EU voor het blok: ‘Wij kunnen prima 100 miljoen vaccins leveren, roept u maar!’

Russische president Vladimir Poetin haalt weer eens een stunt uit om de Europese Unie in verlegenheid te brengen. Rusland biedt namelijk aan om de EU te hulp te schieten met hun eigen coronavaccin Spoetnik V, nu het Brits-Zweedse AstraZeneca te weinig kan leveren. Daarmee zet het Kremlin de EU behoorlijk voor het blok.

De EU slaat momenteel namelijk een behoorlijk modderfiguur. Ze krijgen het niet voor elkaar om voldoende vaccins in te slaan en liggen in de clinch met producent AstraZeneca vanwege productieproblemen. De EU dreigt te weinig vaccins op tijd te krijgen geleverd.

En ineens komt daar de in Brussel intens gehate Vladimir Poetin om de hoek kijken met zijn eigen vaccin. Zijn regering beweert een degelijk vaccin te hebben ‒ Spoetnik V is al in vijftien landen goedgekeurd ‒ en in het tweede kwartaal maar liefst 100 miljoen doses aan de EU te kunnen leveren.

De EU komt daardoor in een lastig parket. Want als het Russische vaccin inderdaad veilig en effectief blijkt en er zijn geen andere opties om op korte termijn voldoende vaccins te kunnen krijgen, wat ga je dan doen? Laat je 100 miljoen vaccins liggen (met dus meer doden en langere lockdowns tot gevolg), omdat je een hekel hebt aan Rusland? Of ga je diep door het stof en accepteer je de broodnodige hulp van de “gemene” Russen?

Voor de EU bestaat er een flinke kans dat het inderdaad kiezen tussen twee kwaden wordt en dat is precies wat de Russen graag willen. Je kunt van ze vinden wat je wil, maar dit spelletje rondom het vaccintekort hebben ze echt haarfijn door!

