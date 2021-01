Schaamteloos OM geeft slachtoffers toeslagenaffaire de middelvinger: géén strafrechtelijk onderzoek Belastingdienst

Voorlopig lijkt er nog geen einde aan het onrecht in Nederland te komen. Het Openbaar Miniserie heeft zojuist bekend gemaakt dat er géén strafrechtelijk onderzoek komt naar de belastingdienst. Krijgen de betrokken ambtenaren dan alleen maar een ‘foei!’ van hun leidinggevenden en de samenleving?

Vorig jaar had het ministerie van Financiën aangifte gedaan tegen haar eigen (hoge) ambtenaren, maar die komen nu met de schrik vrij. Het OM ziet namelijk geen reden voor een strafrechtelijk onderzoek:

“Na een zorgvuldige beoordeling van de feiten en omstandigheden komt het OM niet tot een strafrechtelijke verdenking.”

Haagse politici zijn ook al verbaasd over dit besluit. De gedupeerde ouders kunnen bijvoorbeeld op steun rekenen van de SP.

Verdriet en verbijstering vechten om voorrang bij gedupeerde ouders. Als zij de rechter vragen dit besluit te toetsen, zullen we ze steunen. Voor ons staat de politieke verantwoordelijkheid voor het ongekende onrecht dat ouders is aangedaan voorop. https://t.co/PrurDhixLf — Lilian Marijnissen (@MarijnissenL) January 7, 2021

Het OM is van mening dat er geen sprake is geweest van knevelarij en discriminatie en ziet daarom geen rechtsgeldige reden tot vervolging. Voor de getroffen ouders is dit natuurlijk een gigantische teleurstelling en een klap in het gezicht.

Toch is niet alle hoop verloren. Het OM geeft aan dat een artikel-12 procedure nog altijd mogelijk is.

In een zaak die zo groot en diepgeworteld is als de toeslagenaffaire zou het goed zijn als de betrokken ambtenaren uiteindelijk wel voor de rechter worden gedaagd. Er moet een signaal worden afgegeven: dit nooit meer!