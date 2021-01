Schaamteloze Rutte wil gewoon aanblijven als VVD-lijsttrekker, heel Nederland: ‘Nee, rot op!’

Tijdens de persconferentie, waarin premier Rutte toelichting geeft over de reden voor het aftreden van zijn kabinet, zei hij dat hij wel wil aanblijven als lijsttrekker voor de VVD. Twitterend Nederland is het daar duidelijk niet mee eens!

Lijsttrekkers van andere partijen nemen geen blad voor de mond:

Als Rutte en Hoekstra het zouden menen, als ze écht verantwoordelijkheid zouden willen nemen voor het toeslagenschandaal, zouden ze zich – net als Asscher – terugtrekken als lijsttrekker. Zolang ze dat niet doen is dit “aftreden” niets dan symboolpolitiek voor de bühne. — Thierry Baudet (@thierrybaudet) January 15, 2021

PVV-leider Geert Wilders vat dezelfde opvatting heel kort samen:

SP-leider Lilian Marijnissen drukt zich iets minder hard uit, maar stelt VVD’ers de vraag of zij het zelf nog wel zien zitten dat Mark Rutte hun lijsttrekker blijft:

Lilian Marijnissen (SP): is aan de VVD of Mark Rutte lijsttrekker blijft pic.twitter.com/jarTILJTJY — Ernst Lissauer (@ErnstLissauer) January 15, 2021

Jan Roos komt een stuk botter uit de hoek maar stelt VVD’ers dezelfde gewetensvraag:

Mensen die op 17 maart VVD stemmen hebben niet alleen geen verstand, ze hebben ook geen hart. #toeslagenaffaire — Jan Roos (@LavieJanRoos) January 15, 2021

En inderdaad, mensen die nu nog overwegen om op een VVD onder Rutte te stemmen, moeten echt bij zichzelf te rade gaan. Rutte roept wel steeds “gemeenschappelijke verantwoordelijkheid” en “het was niet mijn dosssier”, maar dat de overheid met z’n volle gewicht duizenden levens in de verdrukking heeft geholpen, komt toch echt ook mede door zijn toedoen. Die hele toeslagenaffaire had namelijk jaren geleden al kunnen worden gestopt en worden verholpen als hij eerder had ingegrepen.

Met zoiets op je kerfstok is het toch volstrekt onacceptabel dat je überhaupt nog overweegt om gewoon vrolijk door te gaan als lijsttrekker? Kennelijk heeft dan zelfs iemand als Lodewijk Asscher nog meer moreel besef.