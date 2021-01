Schandalig! FNV beschuldigt werkgevers van misbruik noodsteun: ‘De rekening wordt bij werknemers neergelegd!’

FNV heeft aan de bel getrokken: werkgevers zouden de “rekening van de lockdown” bij werknemers neerleggen. Toeslagen zouden worden stopgezet en werknemers die nu niet kunnen werken worden onder druk gezet om dit later in het jaar GRATIS in te halen. Wat een schandalige praktijken!

FNV meent dat de noodsteun, die is bedoeld voor compensatie van loonkosten, niet altijd voor de goede doeleinden wordt gebruikt. Sommige werkgevers lappen de regels aan hun laars en misbruiken de noodsteun.

FNV maakt in een brandbrief gericht aan verschillende brancheorganisaties melding van tal van misstanden. Zo zouden sommige werknemers onder druk zijn gezet om vakantiedagen op te nemen en worden andere verplicht om gemiste uren gratis in te halen later in het jaar. FNV eist dan ook dat bedrijven die gebruik maken van de noodsteun de toeslagen beter handhaven.

„Het mag dus niet zo zijn dat én de lonen grotendeels door de overheid worden gecompenseerd én dat winkelmedewerkers na de lockdown uren moeten inhalen.”

Het is te triest voor woorden dat sommige werkgevers een gouden kans zien liggen om de rug van hun eigen werknemers een extra zakcentje te verdienen. Op deze manier kan je wel stellen dat de menselijke maat verdwenen is.

Het FNV wil logischerwijs dat bedrijven er een beter beleid op nahouden, maar in de praktijk zal dit moeilijk te handhaven zijn. Want wie gaat de bedrijven controleren en op de vingers tikken? Het is een immens werk om ieder bedrijf te controleren. Toch is het goed dat deze misstanden worden aangekaart, want dit is natuurlijk onmenselijk. We zitten midden in een lockdown en dan ga je eisen van je personeel dat zij de gemiste uren gratis gaan inhalen. Dat slaat echt helemaal nergens op.