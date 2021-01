Secretaris-General VN bij Davos 2021 (WEF): ‘We moeten één wereldeconomie hebben!’ ‘De natuur slaat terug tegen ons!’

Tot en met vrijdag 29 juni vindt de Davos Agenda 2021 plaats in Zwitserland. Dit is een top georganiseerd door de World Economic Forum van Klaus Schwab. Als bekend pleit het WEF voor een “Grote Reset.” De hele wereldeconomie moet, na de vernietiging door de coronacrisis, opnieuw opgebouwd worden, maar dan op een héél andere manier aldus de WEF. “Inclusief,” “eerlijk,” en “duurzaam.”

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, speelt natuurlijk ook een rol bij Davos Agenda 2021. Enkele dagen geleden mocht hij een speech geven — allemaal digitaal natuurlijk, want corona! — over wat hij als de grootste uitdagingen ziet voor de mensheid. Kort gezegd: dit is nou progressief globalisme in actie.



“De mensheid heeft net een jaar van tragedie en crisis doorgemaakt,” aldus Guterres. “Een jaar dat we niet meer willen herhalen. Het beste woord om de wereld van vandaag te beschrijven is: fragiliteit. We zien het aan de impact van de Covid-19 ramp. Meer dan twee miljoen mensen zijn overleden en we zitten in de grootste economische crisis in bijna 100 jaar. We zien het in de ongelijkheid tussen mensen en landen, die door de pandemie nog maar opvallen. Met name vrouwen zijn zwaar geraakt door werkloosheid en doordat ze extra voor geliefden moeten zorgen.”

Als je de video’s kijkt van Davos Agenda 2021 wordt dit steeds weer erin gehamerd. De wereld is “fragiel.” Het is allemaal hartstikke gevaarlijk. Er zijn overal dreigingen. Jij en ik denken misschien dat ons grootste probleem corona is en dat we na vaccinatie ofzo gewoon weer normaal kunnen leven, maar de boodschap van deze internationale top is een heel andere. We moeten doodsbang zijn. Er zijn heel veel enorme, levensbedreigende crises!

“We zien fragiliteit ook in de klimaat- en biodiversiteitscrisis,” gaat Guterres verder. “Dat zijn allebei existentiële bedreigingen, en ze worden allebei alleen maar érger.” Wees bang! Maar hij was nog niet klaar. Oh nee, meneer Guterres deed er nog gewoon een schepje bovenop. “Wij voeren oorlog tegen de natuur en vernietigen ons levensondersteuningssysteem, en de natuur slaat terug.”

Hotsedorie! We zitten niet alleen in een oorlog tegen het coronavirus, maar tegen de hele natuur! Kan iemand me onmiddellijk een doosje Prozac geven? Of valium? Want ik moet nu héél snel kalmeren!

“En we zien de fragiliteit ook in de geopolitieke verdeeldheid. We vrezen nog steeds voor de mogelijkheid dat er een grote fractuur komt, dat de wereld in tweeën gesplitst wordt, met de twee grootste economieën op aarde die twee gebieden leiden, met twee (verschillende) valuta, met twee (verschillende) handels- en financiële regelgeving, met hun eigen Internet, en een eigen geopolitieke en militaire strategie. We moeten er alles aan doen om zo’n verdeeldheid te voorkomen. We moeten één wereldeconomie hebben met universeel respect voor internationaal recht. Een multipolaire wereld met sterke multilaterale instituten.”

Nou, daar verschillen de meningen nogal over. Guterres wil geen “verdeelde wereld” waarin landen hun eigen “geopolitieke en militaire” strategie hebben, hun eigen handelsregels, en hun eigen Internet, maar ik wél. Want als wij ons aan moeten passen aan China zijn we pas écht in de aap gelogeerd. De “verdeeldheid” waar Guterres zo bang voor is noem ik diversiteit. En de “verschillen” noem ik “vrijheid.”

En wat betreft zijn oproep om tot één wereldeconomie te komen: me thinks not. Nederland is voor Nederlanders. De Nederlandse economie moet voor Nederlanders zijn. Economische beslissingen moeten genomen worden om de economische belangen van Néderlanders te behartigen. Nederland is geen goed doel, maar een soevereine staat.

Natuurlijk had Guterres ook nog iets te zeggen over het Internet. Want ook daarvoor heeft Guterres vergaande plannen. En ja, ook wat het Internet betreft ziet hij “fragiliteit.” Op de één of andere manier ziet hij die overal namelijk.

“We zien ook fragiliteit in cyberspace met geen consensus over hoe we zoveel mogelijk profijt kunnen hebben van de digitale wereld waarvan wij steeds afhankelijker worden terwijl we tegelijkertijd de risico’s daarvan vermijden,” aldus meneer de secretaris-generaal van de VN. “We zijn nog steeds ver verwijderd van implementatie van het multi-aandeelhoudersmechanisme dat een eerlijk en rechtvaardig bestuur van cyberspace zou garanderen.” Dat ‘multi-stakeholders mechanism’ is een nieuw hobbypaardje van Klaus Schwab, de grondlegger van het WEF. Hij heeft daar zelfs een nieuw boek over geschreven dat gezien kan worden als zijn boek van vorig jaar, “Covid-19: The Great Reset.”

In het kort gezegd komt dit “mechanisme” erop neer dat overheden en bedrijven lekker met elkaar gaan overleggen over van alles en nog wat. Er komt eigenlijk een fusie van beide. Waar Schwab het over “multi-stakeholder mechanism” heeft noem ik het liever globalistisch-links corporatisme.

En Guterres was nog niet klaar. Hij zag de onderhand welbekende “fragiliteit” ook wat betreft de wapenvoorraden van landen en een heel scala aan andere onderwerpen. Angststoornis, much? En steeds weer was het antwoord: meer, meer, meer globalisme. Meer, meer, meer samenwerking tussen bedrijven en overheden. In de ogen van Guterres dan.

