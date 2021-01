[INTERVIEW] THIERRY BAUDET: “‘Build Back Better’ is buzzword voor progressief globalisme”

Na ons artikel over Thierry Baudets kritiek op Mark Rutte en diens “Build Back Better”-verhaal besloten wij om even om tafel te zitten met de FVD-leider. Ons gesprek richtte zich op de Grote Reset (The Great Reset) van Klaus Schwab en het World Economic Forum, Build Back Better, en Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Wat is Baudets visie op deze zaken? En wat behelzen ze precies? Baudet is glashelder: The Great Reset mag sommige mensen als een complot in de oren klinken, maar feit is dat politici en andere belangrijke progressieve internationale figuren de term zélf gebruiken om te beschrijven hoe ze willen dat de wereld uit deze coronacrisis komt.

Je had kritiek op Mark Rutte omdat hij onlangs de term “build back better” gebruikte. Waarom – is het niet mooi dat hij pleit voor een betere wereld?

“Een betere wereld is altijd goed natuurlijk – maar we hebben daar wel allemaal verschillende ideeën over. Dus is het belangrijk om te letten op de woordkeuze die mensen hanteren. Het afgelopen jaar is de term ‘Build Back Better’ een soort internationaal buzzword geworden, dat staat voor de progressieve agenda zoals uiteengezet in de AGENDA 2030 van de Verenigde Naties: met ‘duurzaamheid’ en ‘inclusiviteit’ ‒ dat wil dus zeggen: klimaatbeleid en immigratie ‒ als speerpunten. Maar ook de afschaffing van cash geld, de overdracht van soevereiniteit en de introductie van ‘hate speech’-wetten. Wie de term ‘build back better’ gebruikt positioneert zichzelf dus nadrukkelijk in de globalistische beweging.”

In een tweet had je het laatst over een boek van Klaus Schwab, de grondlegger van het World Economic Forum. Dat boek heet Covid-19: The Great Reset. Wat bedoelt hij daarmee?

“‘The Great Reset’ klinkt als een complot ‒ maar ik geloof niet in ‘complotten’ of ‘samenzweringen’. Ik kijk naar wat politici en andere spelers zélf zeggen. Schwab is een centrale figuur in de internationale politiek en hij hanteert deze term als synoniem voor ‒ opnieuw ‒ een progressieve, mondiale agenda. Wat hij wil is dat er uit de coronacrisis een soort nieuwe wereldorde tevoorschijn komt. Een ‘nieuw normaal’, weg van het kapitalisme en de vrije markt, weg van de natiestaten en hun grenzen, waarin de linkse agenda van multiculturalisme, een ‘basisinkomen’, circulaire economie, enz. domineren.”

Voor de duidelijkheid: je zegt niet dat corona een hoax is, toch?

“Zeker niet. Corona bestaat. Het is een virus waar je verdomd ziek van kunt worden en zelfs aan kunt overlijden. Maar we moeten het wel in perspectief blijven zien. De mortaliteit is niet veel hoger dan die van de jaarlijkse griepgolf ‒ alleen het ziekteverloop is anders. Daardoor legt het meer druk op de ziekenhuizen en is opschaling in de zorg dus nodig. De lockdowns, avondklokken, mondkapjes, etc. zijn echter volkomen overtrokken reacties. Ze zijn hoogstwaarschijnlijk ook niet effectief, ze veroorzaken gigantische schade aan onze economie, ons sociale leven en onze geestelijke gezondheid. Wij willen kwetsbaren gericht beschermen en opschalen in de zorg. Maar de rest van het land moet door.”

De premier van België, Alexander de Croos, schreef onlangs: “Covid-19 should be a turning point towards building more resilient, inclusive and sustainable economies.”

“Ja, daar heb je het weer. Terwijl iedereen in lockdown zit, de oppositie zich nauwelijks kan laten horen ‒ we kunnen bijvoorbeeld al een jaar geen evenementen organiseren ‒ wordt een radicale en controversiële agenda doorgedrukt. De Provinciale Statenverkiezingen van 2019 heeft Forum voor Democratie gewonnen op de thema’s klimaat en immigratie. Referenda over uitbreiding van de EU werden gewonnen door eurosceptici. Dan kun je toch niet van zo’n moment als nu misbruik maken om ‒ zoals Wopke Hoekstra zegt ‒ “nu door te pakken”? Ik vind de ‘never waste a good crisis’-strategie vanuit democratisch oogpunt hoogst dubieus…”

