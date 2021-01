Slachtofferhatend Telegraaf wil medelijden opwekken voor familie van moordenaars Lotte: ‘Gaat niet goed!’

Het is niet te geloven, maar De Telegraaf wil blijkbaar medelijden kweken voor de familie van de verdachten die verantwoordelijk worden gehouden voor de brute moord op de 14-jarige Lotte. Het gaat, aldus de krant ‘voor wakker Nederland,’ namelijk niet goed met de oma van de verdachten. Iets met haar hart ofzo.

Afgelopen zondag werd het levenloze lichaam van de 14-jarige Lotte gevonden op een industrieterrein in Almelo. Ze is volgens de politie door een ernstig misdrijf om het leven gekomen. Het onderzoek is zo goed als afgerond. Drie verdachten zitten vast: een vader en zijn twee minderjarige zoons.

Je zou denken dat kranten dan graag aandacht besteden aan Lotte en haar familie. Aan hoe zij haar leven leidde toen ze nog adem haalde. Over de impact die de ogenschijnlijke moord op haar heeft op haar familieleden en vrienden. Op het gemis. Het verdriet. De boosheid ook.

Maar nee. Dat vindt De Telegraaf helemaal niet interessant. Ze houden zich liever bezig met de familie van de verdachten. Want ziet u, als puntje bij paaltje komt zijn zij de echte slachtoffers. Ze krijgen namelijk allemaal vervelende beledigingen te horen op sociale media en zo. Daar klaagt zowel de oma van de twee jongste verdachten als hun tante over. Nee, dat is geen grap:

Ze krijgen naar eigen zeggen inmiddels van alles naar hun hoofd geslingerd. „Mensen pakken foto’s van onze Facebook-pagina’s, zeggen dat onze opgepakte familieleden moordenaars zijn, dat ze niets minder dan een kogel verdienen, dat ze in de gracht horen te liggen”, zegt Marianne. „Dat hoor ik ook over mijn kleinkinderen. Terwijl er nog bijna niks duidelijk is. Er is nog niets bewezen.”

De foto van haar man is ’gejat’ van sociale media en van ’vreselijke opmerkingen’ voorzien. „Waarom doen mensen dat? Hij durft nu nauwelijks nog over straat te gaan. Veel mensen uit Almelo kennen hem. Het is heel bedreigend.”

Oma Marianne moest zelfs naar het ziekenhuis met hartklachten. Die had ze al, maar zijn door alles verergerd. En oh, oh, oh, dat vindt niet alleen zijzelf vreselijk, maar De Telegraaf ook. “Ik ben donderdag bij de hartafdeling van het ziekenhuis geweest. Ik heb al langer klachten, maar door wat er is gebeurd zijn die verergerd. Ik ga kapot van binnen, ik ben gesloopt.”

Ook tante Gea durft “amper over straat,” aldus zijzelf: “Ik heb het gevoel dat ook wij als schuldigen worden gezien. Je voelt de ogen in je rug prikken. We worden met de nek aangekeken.”

Dit is totaal gestoorde gekkigheid, zoveel aandacht aan de familie van de moordenaars besteden. De wereld op zijn kop! De Telegraaf moet zich echt kapotschamen voor zo’n ranzig artikel!