Slapjanus Rob Jetten is om: flipfloppend D66 gaat akkoord met ‘iets latere’ avondklok

Ja hoor, D66 is om! De avondklok wordt vandaag ‘gewoon’ ingevoerd. Rob Jetten van D66 wil nog “antwoord op vragen” die hij gesteld heeft, maar smeekt het kabinet al half om het tijdstip gewoon wat later te maken. Dus niet om 20:30 uur, maar om 22:00 uur of om 23:00 uur. Als een politicus dat doet weet je: het pleit is al beslecht.

Vandaag debatteert de Kamer over het invoeren van een avondklok. Tijdens de termijn van de halve D66-leider Rob Jetten werd hij geïnterrumpeerd door Geert Wilders. Want, herinnerde Wilders zich, een week geleden zei Jetten het helemaal eens te zijn geweest met Wilders’ visie op de avondklok. Die mocht er nog lang niet komen, alleen als het water ons écht aan de lippen stond “en er files van ambulances bij ziekenhuizen” stonden.. maar opeens lijkt het erop dat D66 óm is; dat de partij de avondklok van Rutte wél gaat steunen. Het besluit om de avondklok in te stellen werd immers unaniem gesteund door het kabinet… Wat inhoudt dat minister Sigrid Kaag, de lijsttrekker van D66 bij de verkiezingen, er óók voor heeft gestemd.

Vind Jetten dan niet meer dat de avondklok alleen door het kabinet in leven gestemd mag worden?

Nou ja, zei Jetten, in die week tijd is er plots een hele hoop veranderd. “Als we niet uitkijken wordt de Britse variant dominant,” aldus Jetten‒ hoewel we dat vorige week ook al wisten. En dan wordt de vraag of de avondklok een “proportionele maatregel is?” “Mijn fractie,” zei hij verder, “worstelt daarmee.” En daarom wil hij antwoord op vragen over de handhaving en de effect die dat heeft op de politie.

Maar wacht eens, zei Wilders daarop, dat was de vraag niet. Hij vroeg Jetten of hij nog steeds zo gepassioneerd de avondklok afwijst zolang “het water ons niet aan de lippen staat.” Kan het niet anders gedaan worden, harder inzetten op vaccineren, en andere oplossingen. Waarom al “het paardenmiddel inzetten?”

“Ik ben ook nog steeds helemaal niet enthousiast,” aldus Jetten. Het is, gaf hij toe, “een hele grote beperking van de vrijheid.” Maar, oh ja, “we moeten serieus meewegen” dat er een “Britse mutatie” is. En dat die mutatie heel veel schade kan gaan aanrichten. Dus dat is toch heel anders opeens allemaal. Toch wil hij antwoord: kunnen andere maatregelen niet ook effectief zijn? “Wat is de impact op het sociale welzijn van mensen, de psychische gezondheid van mensen?” Daarom wil hij weten: waarom wordt er niet gekozen voor een later tijdstip?

Natuurlijk slaat dat antwoord nog steeds nergens op. “Het lijkt erop dat D66 door de knieën is,” aldus Wilders. “Kan het niet om negen uur, om tien uur, om elf uur of om twaalf uur?” Als dat het standpunt van Jetten nu is, is het Wilders al lang duidelijk: D66 steunt de avondklok straks gewoon. Het is einde oefening met onze vrijheid. Nederland wordt geregeerd door een regime dat lak heeft aan onze burgerrechten én de psychische gezondheid van mensen, en D66 vindt het prima.

Korte tijd later werd Jetten wéér geïnterrumpeerd: tijdens die interruptie gaf Jetten toe dat als het kabinet het tijdstip verandert waarop de avondklok ingaat D66 daar vrijwel zeker wél mee akkoord gaat. Dan zou het gaan om bijvoorbeeld 21:30 uur of 22:00 uur. Dat zou vrijwel zeker “tot een ander oordeel” leiden in de D66-fractie.

Met andere woorden: Jetten is klaar. Hij is om. D66 steunt het invoeren van de avondklok, ze willen alleen dat het wat later ingaat dan het kabinet wil. Als het kabinet daarmee akkoord gaat is het geregeld.

En ja, dat doet het kabinet natuurlijk, want dit was intern daar al lang bekend. Kweek dus alvast maar uw zitvlees, want dat wordt veel binnenzitten de aankomende avonden. Met dank aan dit kabinet… en de eeuwig zwalkende nietsnut Rob Jetten.