Sneeuw? Nee, BOETE! ‘Gehaaide BOA’s delen boetes uit aan mensen die met de hond willen wandelen of sneeuwpoppen willen bouwen’

In het Zuid-Limburgse Vaals was -daags na kerst- vanochtend een dun laagje sneeuw te bewonderden. Des te meer redenen voor een aantal mensen om het prachtige witte landschap te bewonderen. Zeker in tijden dat je toch al niets meer kan of mag. Echter dachten de BOA’s daar net zo over, en trokken ze naar de besneeuwde Limburgse heuvels om boetes uit te delen.

Het was, volgens de Limburgse media, zelfs zo druk dat de medewerkers van de gemeente, de politie en Staatsbosbeheer met de handen in het haar zaten om de toestroom tot het besneeuwde heuvelschap te beteugelen. Op meerdere plaatsen was zelfs de doorstroom van autoverkeer niet meer mogelijk.

De opgetrommelde BOA’s waren inmiddels ook met enige gretigheid naar het Limburgse vasteland getrokken. Daar werden vele boetes uitgeschreven voor fout- en wildparkeerders:

“De boa’s hadden het zo druk dat ze tussentijds even naar het gemeentehuis moesten om de accu’s op te laden van de apparaatjes waarmee de boetes werden uitgeschreven. […] De auto’s stonden in lange rijen in en langs de bermen van de smalle bochtige wegen van het golvende heuvellandschap geparkeerd. […] Mensen ontdekten na een paar uur sneeuwpret een briefje onder de ruitenwisser”, aldus PvdA-burgemeester Harry Leunessen in een statement.

Volgens de ‘daadkrachtige’ burgemeester Leunessen stonden er zelf files rondom zijn gat van zo’n 10 kilometer. Asjemenou, zeg! “Ik ben even gaan kijken op het Drielandenpunt, het was daar erg druk met zowel komend als gaand verkeer. Vooral gezinnen waren onderweg, met hond, kinderen en slee. Veel mensen kwamen van ver weg, onder meer uit Eindhoven en Den Bosch. Wellicht aangelokt door sneeuwbeelden uit Vaals die vrijdagavond op een landelijke zender werden uitgezonden.”

Het is dus weer duidelijk: Zelfs het bezoeken van de natuur, in de openlucht, kan voortaan rekenen op boetes van gemeentemedewerkers (in de volksmond ook wel BOA’s genoemd). Of dit nu echt de strategie is waar wij als opgesloten Nederlanders op zitten te wachten blijft de vraag.