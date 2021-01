Sneue BIJ1-huilebalken janken wat af omdat partijlid baan kwijtraakt na vernieling standbeeld J.P. Coen

Marisella de Cuba, prominent BIJ1-lid en voorzitter van de antiracistische actiegroep We Promise, raakt haar baan kwijt omdat zij een standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn heeft beklad. De gemeente deed aangifte, maar volgens De Cuba ligt de oorzaak voor haar baanverlies bij de ‘extreemrechtse hetze’ die tegen haar zou zijn opgezet. Zelfreflectie is duidelijk niet haar sterkste punt.

Respect voor de democratie, de rechtstaat en de publieke ruimte is compleet absent bij BIJ1-lid Marisella de Cuba en haar mede-activisten. Zij zijn er heilig van overtuigd dat je je eigen opvattingen gewoon moet kunnen doordrukken en dat de rest zich maar naar hun waarheid heeft te schikken. Kennelijk mag je dan gewoon standbeelden bekladden en hoef je niet meer netjes via democratische procedures te proberen om de rest van de bevolking te overtuigen van jouw standpunt dat zo’n standbeeld niet meer kan.

Ze zijn zelfs zó overtuigd van hun eigen gelijk dat ze nu spreken van een ‘extreemrechtse hetze‘ tegen De Cuba. Het Twitter-account ‘Vizier op Links’ liet beelden van de bekladding zien en noemde ook haar werkgever in de tweet. GeenStijl nam dit vlak daarna over en toen begon het krijsen vanuit BIJ1 en hun mede-activisten.

Weer bekladdingen in Hoorn op VOC-objecten, deze keer gefilmd door de daders (Marisella de Cuba, voorzitter van Stichting We Promise, werkt bij @ced_europe). De gemeente gaat aangifte doen. pic.twitter.com/hPaBXsqPWS — Vizier Op Links (@VizierOpLinks) January 5, 2021

BIJ1-raadslid Jazie Veldhuyzen roept de achterban nu op om de werkgever van De Cuba te mailen, om te eisen dat ze zo’n losgeslagen vandaal gewoon als werknemer behouden moet blijven. Want als je tegen racisme strijdt, dan moet je gewoon beelden kunnen bekladden en de gewetenloze vandaal kunnen uithangen. En iedereen die daar tegen is, die is uiteraard extreemrechts.

BIJ1 en de mede-activisten laten hun ware aard nu wel zien. Compleet geradicaliseerd en zo he-le-maal de weg kwijt dat ze criminelen door dik en dun steunen. En dat wil straks de Tweede Kamer in. Laat me niet lachen!