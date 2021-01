Sneue Hillary Clinton blijft Rusland-spook najagen: ‘Trump belde Poetin tijdens de Capitool-bestorming!’

Hillary Clinton is nog steeds verzuurd vanwege het verlies van de vorige presidentsverkiezing in 2016. Ze blijft op spoken jagen om zo maar te verbloemen dat ze zelf een waardeloze campagne heeft gevoerd. In haar eigen podcast met de Democraat Nancy Pelosi geeft ze aan de telefoongegevens van president Donald Trump te willen inzien.

De voormalige Democratische presidentskandidate Hillary Clinton, die het in 2016 aflegde tegen de Republikein Donald Trump, zou graag willen weten of de man die haar versloeg aan het bellen was met de Russische president Vladimir Poetin tijdens de bestorming van het Capitool. In de meest recente uitzending zit de voormalige First Lady aan tafel met Nancy Pelosi, de huidige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Ze vertelt tijdens de aflevering dat ze graag de telefoongesprekken van Trump wil inzien, want ze is benieuwd of Trump misschien Poetin aan de lijn had.

Morgen zal Biden eindelijk worden geïnaugureerd, maar voor Clinton is dit persoonlijk niet genoeg. Ze wil het Ruslandspook blijven najagen: ze is kennelijk nog steeds oprecht van mening dat Trump en Poetin er een persoonlijke band op nahouden.

Clinton gaat zelfs zo ver door te vertellen dat Trump een geheime agenda had. Als men inzage krijgt in de telefoongesprekken van Trump dan zien we aan wie hij nu werkelijk loyaal was.

De Democrate zit diep in het ‘Poetin-heeft-de-touwtjes-in-handen’-complot, dat moge duidelijk zijn. Dat is zo onzinnig, dat het bijna hilarisch wordt. En nog flink contraproductief ook: in plaats van dat ze focust op het aantreden van Harris en Biden blijft ze verzuurd over haar eigen blamage in 2016.