Stop met de bangmakerij! ‘Minder coronapatiënten in ziekenhuizen’

Elke dag krijgen we te horen van de media én politici dat de zorg totaal overweldigd wordt door coronapatiënten. Je krijgt het gevoel dat er tienduizenden coronapatiënten in ziekenhuizen liggen en dat het alleen maar erger wordt. Nou, dat valt (gelukkig) nogal mee.

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is namelijk niet toegenomen, maar afgenomen. Met 168. Daardoor liggen er nu 2649 coronapatiënten in het ziekenhuis. Daarvan liggen 692 patiënten op de IC. Dat is natuurlijk nog steeds een hoog aantal, maar zelfs onze (door Rutte) uitgeklede zorg moet dat aankunnen.

De media én de politiek doen nog steeds hun best om mensen zo bang mogelijk te maken, maar dat moet nu maar eens stoppen. We kunnen corona prima bestrijden zonder voortdurend manisch gemaakt te worden — zeker als daar gezien het aantal ziekenhuisopnames geen directe aanleiding voor is.

Het is dieptriest, maar dit kabinet én de media hebben er bewust voor gekozen om mensen doodsangst aan te praten. Volgens de politiek is dat ‘nodig’ zodat mensen a) de maatregelen accepteren en b) zich er daadwerkelijk aan houden. Maar dat is gestoord — en in mijn ogen ronduit een misdaad tegen de menselijkheid. Als je ziet wat dit met mensen doet… het bezorgt hele volksmassa’s psychische problemen. En Rutte en co. maar glimlachen.

Dit moet ophouden. Ja, het coronavirus is een pandemie die voor druk op de zorg zorgt. Maar al die bangmakerij — het idee dat we hier met een killervirus a la ebola te maken hebben — is volstrekt belachelijk.

Het moet maar eens ophouden met dat soort angstzaaierij. Wij Nederlanders kiezen er voor om niet meer in angst te leven en om angst niet meer de dienst te laten uitmaken. We begrijpen dat het coronavirus bestreden moet worden. Maar we doen dat met optimisme, vertrouwen in eigen kunnen, respect en waardering voor de vrijheid, en vooral zonder angst… en met begrip dat al dat gezeur over dat de zorg het niet aankan deel uitmaakt van Het Grote Plan om ons in een voortdurende staat van paniek te houden.