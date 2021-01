Sullig Nederland krijgt kruimeltje Brexitvergoeding van de EU (slechts €40 per Nederlander): ‘Flink bedrag!’

Liefhebbers van de EU zijn dolblij. Brussel heeft namelijk weten dat Nederland een “flink bedrag” krijgt als Brexitvergoeding. “Van de eerste 4 miljard die wordt uitgekeerd, krijgt Nederland zoals het er nu naar uitziet 713,3 miljoen,” aldus RTL. “Dat is bijna 18 procent van het totaal.”

Gossiedorie zeg hé! Iets meer dan 700 miljoen euro? Dat hakt er wel even in voor een land met meer dan 17 miljoen inwoners zeg! Da’s zomaar, even rekenen, 40 euro per Nederlander. Dat hakt er wel even in. Jawel, dat gaat hét verschil maken voor Nederlandse huishoudens dit jaar. Het is het bedrag dat ons land krijgt naar aanleiding van de Brexit, zo hebben de hoge heren in Brussel bepaald.

Oh, wacht. Natuurlijk ga ik er daarbij vanuit dat dit geld gegeven wordt aan burgers. Ik had beter moeten weten. Het gaat naar Vadertje Staat en die besluit dan waar het aan uitgegeven wordt, wat ongetwijfeld betekent: het grote bedrijfsleven plus een leuk aantal linkse hobby’s.

Maar goed, volgens RTL is het een “flink bedrag,” Want het is maar liefst (!) 18 procent van het hele bedrag. Zo zo zo. Maar wacht eens even. Wat is de Nederlandse bijdrage aan de EU eigenlijk op jaarbasis? Nou, niet schrikken: in 2019 was dat €8,4 miljard. Deze Brexitvergoeding is dus nog niet eens tien procent van de totale afdracht van één jaar EU-lidmaatschapsgeld.

Als je daarna bedenkt dat onze relatie met het Verenigd Koninkrijk natuurlijk behoorlijk belangrijk is dan begrijp je: de flinkheid van het bedrag valt wel mee. Natuurlijk is het beter dan niets, maar als Nederland zijnde hoeven we ook weer niet op en neer te springen van vreugde omdat Brussel ons wat kleingeld toewerpt.

Zoals zelfs RTL moet toegeven:

Overigens is de compensatie uit Brussel bij lange na niet genoeg om de totale economische schade voor Nederland te compenseren. Het Centraal Planbureau berekende eerder dat een brexit mét een vrijhandelsakkoord de Nederlandse economie jaarlijks miljarden kost. De schatting is dat structurele kosten in 2030 kunnen oplopen tot zo’n 8 miljard euro per jaar.

8 miljard euro per jaar. We krijgen nu even 700 miljoen euro vergoeding.

Het zet écht geen zoden aan de dijk. Een doekje voor het bloeden. Meer is het niet. En EU-propagandisten even heel blij verkondigen dat het om een “flink bedrag” gaat. Schaamteloos!