Sylvana Simons feliciteert gewelddadig Black Lives Matter met Nobelprijs-nominatie: ‘Bedankt!’

Het is ronduit lachwekkend. De radicaal-linkse organisatie Black Lives Matter is genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Geschift. Maar raad eens wie het wel geweldig vindt allemaal? Dat is juist: de oppervrouw van Neerlands’ professionele slachtoffers en racismeroepers, Sylvana Simons.

De hooligans van BLM hebben vorig jaar in heel veel steden huisgehouden. Ze hebben winkels geplunderd, mensen die rustig in een restaurant zaten lastiggevallen… Het was niet best. Maar volgens de boven-ons-gestelden zijn ze fan-tas-tisch vreedzaam bezig. Daarom zijn deze gekkies nu genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Blijkbaar word je door de boven-ons-gestelde Woke-elitisten dus als “vreedzaam” gezien als je maar de juiste communistische denkbeelden hebt. Dan kan je alles aan gort slaan, geen punt! Peace!

Gezien het feit dat deze nominatie totaal geschift is zal het niemand verbazen dat Sylvana Simons het allemaal geweldig vindt. Ja, mevrouw de huilebalk is hartstikke blij. Trots zelfs. Uitgelaten. Geweldig!

“Mooie nominatie voor iedereen die BLM maakt,” schrijft zij op Twitter, “vaak onzichtbaar,” maar onmisbaar. Jullie weten wie je bent: dankjewel!”

Mooie nominatie voor iedereen die #BLM maakt, vaak onzichtbaar, maar onmisbaar. Jullie weten wie je bent: dankjewel! 🙏🏽❤️✊🏽 https://t.co/itskaF3Pw7 — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) January 29, 2021

Het meest bijzonder van deze racistische activisten is dat ze werkelijk denken dat ze rebels zijn. Ze zien zichzelf als een soort van moderne Ghandis. Een nieuwe generatie vól Martin Luther King Jrs. Het is lachwekkend. Ze doen precies wat de boven-ons-gestelden wíllen. De mensen die het systeem in handen hebben steunen BLM. Ja, de banden tussen superrijke elitisten en BLM zijn hecht. Dat zou deze zogenaamde ‘rebellen’ tot denken moeten zetten.

Als ze echt zo revolutionair waren als ze zelf geloven werd er keihard met ze afgerekend door de elite. Dan werden ze niet genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Oh nee, dan zagen we onze leiders juist op tv verkondigen dat ze voor “grootschalige onrust” zorgen, en dat de organisatie daarom verboden moet worden.

