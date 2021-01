Te geschift voor woorden: Groningse studenten mogen pas tentamen maken na negatieve sneltest

Vrijheid, blijheid? Niet voor studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. Nieuw beleid in het hoge Noorden toont aan dat we ons als samenleving echt helemaal gek hebben laten maken door angst: in Groningen mogen studenten nu alleen meedoen aan de tentamens als ze via een sneltest kunnen aantonen dat ze het coronavirus niet onder de leden hebben. En De Telegraaf vindt het fantastisch.

Als je dit een jaar of twee geleden voorspeld had was je keihard uitgelachen:

In Groningen begint maandag een proef waarbij studenten voorafgaand aan een tentamen worden getest op het coronavirus. Ze krijgen een sneltest en horen binnen drie uur de uitslag. Als de test negatief is, mogen ze de tentamenhal op de Zernike Campus in om het tentamen te maken naast hun mede-studenten. Het kan een eerste stap zijn naar hervatten van fysieke lessen.

Zie die laatste zin. De Telegraaf promoot het doen van sneltests dus als middel om terug te gaan naar “fysieke lessen.” Oh ja, ze vinden het fantastisch bij de ‘krant voor wakker Nederland’ (ahem). Je moet een medische test doen, de uitslag wordt bekendgemaakt aan je onderwijsinstelling, en dan mag je naar binnen.

Ze doen écht net alsof het coronavirus de nieuwe pest is, he? Dit terwijl slechts een heel klein deel van de mensen die overleden is aan Covid-19 jonger dan 50 jaar is (0,7% volgens cijfers uit november 2020), waarvan de overgrote meerderheid ook nog eens een serieuze co-morbiditeit had.

Da’s één. En twee is: het is nu duidelijk dat zogenaamde “asymptomatische verspreiding” heel weinig voorkomt. Ik citeer nieuw peer reviewed onderzoek:

Symptomatic and presymptomatic transmission have a greater role in the spread of SARS-CoV-2 than truly asymptomatic transmission. The transmission rates to contacts within a specific group (secondary attack rate) may be 3-25 times lower for people who are asymptomatic than for those with symptoms.

Als studenten geen symptomen vertonen en geen recent contact hebben gehad met een Covid-zieke is het volstrekt belachelijk om van ze te eisen dat ze zo’n sneltest doen. Niet zo heel lang geleden zou iedereen dat een volstrekt normale mening hebben gevonden, maar tegenwoordig ben je een rebel als je in het recht op medisch geheim gelooft.

Nou, dan maar een rebel. Het slaat nérgens op om studenten die nergens last van hebben te dwingen zo’n test te doen. Als je al iets wilt doen kun je je focussen op afstand houden en handen wassen. Anders dan het verplicht afnemen van een sneltest zijn dat géén maatregelen waarbij hun rechten met voeten worden getreden.