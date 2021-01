Kneitergestoorde YouTube-salafistengekkie dreigt familieleden moskeebestuurders te doxxen

YouTube-prediker Tarik ibn Ali hanteert een ietwat onorthodoxe strategie om zijn onschuld als terreurverdachte te bewijzen. Hij stelt de moskeebestuurders uit Gouda een ultimatum: ze krijgen een maand om ontlastend bewijs in zijn strafzaak te leveren, anders zal hij hen en hun familieleden ’aan de schandpaal nagelen.’ Terrorisme-rechercheurs wenst hij corona toe. Nou, dan ben je toch de onschuld zelve?

Tarik ibn Ali, echte naam Tarik Chadlioui, is een bekende salafist met ruim 50.000 Nederlandse en Vlaamse abonnees op YouTube. Hij wordt door allerlei partijen (onder andere de Britse en Spaanse justitie) beschuldigd van extremisme, witwassen, terrorismefinanciering en zelfs het voorbereiden van een aanslag op Mallorca.

Voor een nieuwbouwproject (lees: moskee) in Gouda trad hij op als fondsenwerver en zamelde hij zo’n drie ton in. De moskee kwam nooit van de grond, en het geld zou hij volgens Spaanse justitie hebben doorgesluisd naar terroristen (waarschijnlijk ISIS).

Volgens Chadlioui is daar allemaal niets van waar en nu eist hij van Goudse moskeebestuurders dat zij een verklaring voor de politie ondertekenen waarin staat dat het geld eerlijk is besteed. Als ze dat niet doen, dan slingert Chadlioui de namen en 06-nummers van de bestuursleden op zijn YouTube-kanaal. Bij drie bestuursleden heeft hij dat zelfs al gedaan. Zo hoor je je namelijk te gedragen als onschuldige moslim die absoluut helemaal niets te maken heeft met terrorismefinanciering! Ook vindt hij dat alle rechercheurs die op zijn zaak zitten COVID-19 dienen te krijgen.

Heel overtuigend, allemaal…

Het ergste is nog dat hij online ook veel steun geniet. Moslims zouden er goed aan doen om zich van deze mafkees te distantiëren, vooral omdat hij schijnbaar geld van hen heeft afgetroggeld voor de financiering van terrorisme.

Normaal ben ik niet zo geneigd om een ‘gemeenschap’ op te roepen zich ergens van te distantiëren, want ik weet ook wel dat niet alle moslims zijn zoals Ibn Ali, of achter zijn gedachtegoed staan. Maar deze vent lijkt wel echt héél hard z’n best te doen om de gehele moslimgemeenschap door het slijk te halen.

Ibn Ali naait in feite z’n eigen achterban, waardoor de goede bedoelingen van welwillende moslims alsnog (mogelijk) hebben geleid tot steun aan groepen als ISIS. Het is überhaupt al vreemd dat hij nog steeds op YouTube te vinden is terwijl hij van alles op z’n kerfstok heeft en z’n achterban ophitst tegen Nederlandse moskeebestuurders.

Aanpakken die handel!