Thierry Baudet maakt gehakt van Trump-wegtrappend Twitter: ‘Totaal hypocriet, ik wil een anti-censuurwet!’

Zondag schoven Thierry Baudet en Wybren van Haga aan bij OP1, het praatprogramma van de NPO. Daar zette Baudet het plan van FVD uiteen om met een censuurwet te komen die de mogelijkheden van Twitter en Facebook om zich als Big Tech-leninisten te gedragen significant moet beperken.

Door NPO-presentatoren Jort Kelder en Welmoed Sijtsma gevraagd naar de beslissing van Twitter om Donald Trump en andere conservatieven opeens van het medium af te gooien antwoordde FVD-voorman gisteren Baudet dat dit wat hem betreft volstrekt onacceptabel is. Twitter en Facebook zijn zogenaamd private bedrijven, legde hij uit, maar feitelijk zijn zij monopolisten. Het ‘publieke debat’ wordt daar gevoerd. Zij zijn het marktplein. Als je niet toegelaten wordt op dat plein kan je gewoon niet meer meedoen aan het debat.

Baudet zei terecht dat Twitter BLM en Antifa rustig hun gang laat gaan terwijl er bij protesten van die twee organisaties veel meer mensen zijn omgekomen dan bij de rel van een paar Trump-supporters vorige week. Er is, zei hij, dus iets heel anders aan de hand dan wat Twitter beweert, namelijk dat het ‘hate speech’ en ‘oproepen tot geweld’ wil bannen.

“Het is een coup. Het is een coup van linkse of extreemlinkse partijen waaronder Twitter en Facebook die gewoon hun kans grijpen, hun moment pakken om te zeggen: ‘nu hebben wij gewonnen.’ Het is schaamteloos! Een dag nadat Trump officieel verloren heeft,” aldus Baudet volkomen terecht.

D66’er Marietje Schaake was er ook, en die zei heel verrassend dat ze het ermee eens is dat het wel opvallend is dat Twitter hypocriet te werk gaat. Want leiders van autoritaire staten als de Filipijnen en Iran mogen wél actief blijven op Twitter, terwijl Trump wordt gecensureerd. Dat is krom, zeker omdat die leiders zich veel erger misdragen, aldus Schaake. Maar hilarisch genoeg zei ze dat er wellicht “voortschrijdend inzicht” is. Met andere woorden: dat die anderen er ook nog aan zouden moeten geloven.

Baudet trapte daar natuurlijk niet in. “Als het voortschrijdend inzicht was dan zouden ze zeggen, ‘dit zijn onze community standards, en dat we gaan of je nu links bent of rechts dat over de hele linie implementeren. En dan zouden dat ook objectieve standaarden zijn, dus bijvoorbeeld oproepen tot geweld of andere dingen. En dan zou er een soort van klachtencommissie zijn of één of andere rechtbank waar je in beroep kan. Dan zou je dat op dat moment doen. Maar dat is helemaal niet zo, en je moet het ook in samenhang zien met wat Amazon doet. Die heeft gezegd: ‘die boeken kun je niet meer bij ons kopen.’ Facebook heeft vergelijkbare dingen gedaan.”

Natuurlijk dacht NRC-columniste Rosanne Hertzberger daar heel anders over. Zij zat ook aan tafel en vond het ongelooflijk vervelend dat Baudet zomaar zijn mening mocht delen. Er volgden sneren, onderbrekingen, en belachelijke opmerkingen die kant noch wal raakten. Zo vertelde ze hem bijvoorbeeld dat het volstrekt idioot zou zijn om private bedrijven te dwingen “de mening van Thierry Baudet te publiceren.” Straight out of the handbook by Saul Alinsky: ridiculiseer en maak het persoonlijk. Gelukkig was Baudet daar niet van onder de indruk en ging hij gewoon door met zijn uitleg. Maar wat een vermoeiende linkse draak is die Hertzberger, zeg. En dan die quasi-vrolijke kop erbij. Gadverdamme. En het ergste? Dit linkse wicht lijkt het volkomen normaal te vinden dat zij als ‘linkse’ (haha) ‘opiniemaker’ het opneemt voor ultrarijke monopolisten. We leven in bizarre tijden.

Hoe dan ook, Baudet ging dus gewoon door. “Als een discotheek of winkel iemand weigert vanwege religieuze afkomst of huidskleur dan kan diegene….” zei hij, waarna Hertzeurpiet hem weer onderbrak en riep dat het erom gaat dat die mensen wél eruit gegooid kunnen worden als ze “haat” verspreiden. Wat haat is wordt dan natuurlijk bepaald door types als Hertzberger. Jawel, de linkse minkukels zien de nieuwe totalitaire staat helemaal zitten.

“Wacht eens even,” zei Baudet daarop. Als iemand wordt geweigerd bij dat soort establishementen dan kan die persoon zeggen, “wacht eens even, ik word gediscrimineerd. Dat soort regels zou je eigenlijk ook op publieke” ruimtes als sociale media of het internet in het algemeen moeten hebben.

Inderdaad, dit is hoe ze het moeten doen. En dan is er ook nog een andere optie. In Polen staan ze op het punt een wet aan te nemen die het illegaal maakt voor sociale media om mensen te bannen om andere redenen dan het plaatsen van berichten die ‘in strijd met de wet’ zijn. Doen die media dat wel ‒ dus bannen ze mensen omdat hun meningen hen niet aanstaan ‒ dan krijgen ze een forse boete.

In Nederland moeten we gewoon hetzelfde doen. De sociale media zijn de nieuwe marktplaats van ideeën. Tech-oligarchen domineren het internet. Wat heet? Ze hebben het zich eigen gemaakt. Daarom moet er nu in actie gekomen worden om onze rechten te beschermen ‒ niet alleen tegen overheden maar ook tegen superbedrijven die zich als een stel totalitaire dictatortjes gedragen.