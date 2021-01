Bewijs! Thierry Baudet heeft gelijk: de JA21-judassen planden hun coup LANG van tevoren

In gesprek met Ongehoord Nederland zegt Thierry Baudet dat de rebellen die opeens de aanval op hem openden dat niet deden vanwege uitspraken gedaan tijdens een etentje met de top tien, maar omdat ze al veel langer van hem af wilden. Dat klopt.

In het gesprek — dat bijzonder belangrijk is om te zien — zei Baudet dat er al langere tijd spanningen waren bij Forum voor Democratie. Met name Annabel Nanninga wilde het “op haar manier doen.” En zij had een hele groep mensen om zich heen, waaronder met name de groep in Amsterdam, die daar net zo over dachten. Zij wilden het roer overnemen. Hij moest eraf.

De interviewer vroeg zich af of dat echt zo was. Ja, zei Baudet, want één van de Amsterdamse coupplegers, Gerard Köhler, heeft dat zelf toegegeven in een interview met het Noordholland Dagblad. Het was, zei Köhler zelf volgens Baudet, helemaal geen spontane actie van mensen die het “opeens” gehad hadden met Baudet. Welnee! Ze wilden al veel langer af van Baudet en grepen de controverse rond appjes van JFVD’ers en het etentje met de top 10 slechts aan om dat grote doel te verwezenlijken.

Zei Köhler dat echt? Yep, 100 procent.

“We wisten sowieso dat we eruit zouden stappen, het wachten was op het moment’’, zegt Köhler, die Nanninga in de Amsterdamse gemeenteraad vervangt vanwege haar zwangerschap en daar naast Kreuger in de raadsbankjes kwam te zitten. ,,Wij zijn natuurlijk wel een beetje de tovenaarsleerlingen geweest die de flessendop wat losser hebben gedraaid, Kevin en ik. Dat gedoe rond die appjes is de stok geweest voor een aantal mensen die het toch al spuugzat waren. Ik heb tegen Annabel gezegd, we moeten niet die Freek belagen, maar Baudet. Nu erop en erover.”

De coupplegers doen steeds heel quasi-moreel uit de hoogte, maar hun moralistische verhalen zijn allemaal flauwekul. Zoals Baudet ook tegen Omroep Nederland zegt was het etentje helemaal geen probleem, het werd door de coupplegers gewoon gezien als ideale “genadeklap.” En ja, dat gold ook, zoals Köhler zelf zei!, voor die appjes.

Deze mensen hebben een heel vies spel gespeeld. Ik wens ze succes met hun partij, en ik acht de kans groot dat ze best een paar zetels gaan halen. Prima. Als mensen erop willen stemmen staat dat ze vrij, inhoudelijk weten we dat JA21 dichter bij ons staat dan bij links.

Maar man, man, man. Dat gemoraliseer. Dit was een ordinair machtsspel. Niets meer, niets minder. En dat spel is — gelukkig! — gewonnen door de man die FVD heeft opgericht en zonder wie al die anderen niet eens een carriere in de politiek hadden: Thierry Baudet.

