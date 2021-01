Tony Blair: ‘We gaan naar een toekomst waarin je geen normaal leven kunt hebben zonder vaccinatiebewijs’

De voormalige Britse premier Tony Blair laat er geen twijfel over bestaan welke rol vaccinatiepaspoorten gaan spelen in de nabije toekomst. Volgens hem komt het erop neer dat je eigenlijk geen normaal leven meer kunt hebben als je niet kunt bewijzen dat je gevaccineerd bent. Hij heeft het dus over een indirecte vaccinatieplicht die niet alleen gaat gelden in Engeland, maar wereldwijd.

“Ik denk dat het moment komt waarop het heel moeilijk is voor mensen om een normaal leven te leiden tenzij ze kunnen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn,” aldus Blair op de Britse televisie: “Ik denk dat er een situatie ontstaat waarin landen tegen je zeggen, ‘je komt er niet in tenzij we kunnen zien dat je gevaccineerd bent of de ziekte gehad hebt waardoor je antilichamen hebt, of je onlangs een hoge kwaliteitstest gedaan heb.’ Mensen moeten begrijpen dat als puntje bij paaltje komt vaccinatie jouw pad naar de vrijheid is.”

Dit is natuurlijk precies waar partijen als FVD, Denk, en de SGP juist tegen ageren. Want dit komt neer op een indirecte vaccinatieplicht. Oh nee, je hoeft niet gevaccineerd te worden hoor… maar als je dat niet doet kun je niet reizen naar het buitenland, niet met de trein, je kunt niet eens naar een concert, voetbalwedstrijd of restaurant gaan. Sorry!

Dat komt er dus op neer dat mensen wél een vaccinatie moeten hebben. Niet omdat de naald met dwang in hun lichaam gedrukt wordt, maar omdat ze anders geen normaal leven meer kunnen leiden. Sceptici waarschuwen hier al maanden voor, en Tony Blair bevestigt nu dat het inderdaad die kant op gaat.

Het is goed dat hij hier eerlijk over is, want ik twijfel er geen moment aan dat we inderdaad deze richting inslaan. Maar dat kan en mag niet zonder debat gebeuren.

In de politiek in Nederland zijn er een paar die het hier over hebben en die hier tegen zijn, maar als puntje bij paaltje komt krijgt Blair vrijwel zeker gewoon gelijk ‒ niet zo gek, want hij voorspelt niet maar, gezien zijn contacten in de hoogste politieke kringen, wéét welke richting het uitgaat. Een al dan niet indirecte vaccinatieplicht.