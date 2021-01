Trendwatcher Adjiedj Bakas: “Na de verkiezingen moet er een nationaal kabinet komen, gesteund door 80-90 procent van het parlement”

Rake woorden vandaag door de bekende trendwatcher Adjiedj Bakas in het radioprogramma WNL Opiniemakers. Volgens Bakas is het nu tijd dat de overheid een nieuw contract sluit met het burgervolk. “De overheid moet er zijn om de burger te servicen, en niet omgekeerd”, aldus Bakas.

Dat het vertrouwen in de overheid al jarenlang onder druk staat is natuurlijk geen nieuws. Trendwatcher Bakas denkt dat het vertrouwen nog enigszins valt terug te winnen als we na de verkiezingen kiezen voor een nationaal kabinet.

Als voorbeeld van een nationaal kabinet omschrijft Bakas:

“Ik vind dat er na de verkiezingen een nationaal kabinet moet komen, gesteund door zo’n 80 tot 90 procent van de parlementariërs. Dan kun je bijvoorbeeld Renske Leijten van de SP tot minister van Sociale Zaken maken. En Martin Bosma van de PVV zou je bijvoorbeeld minister voor bevolkingspolitiek kunnen maken.”

Eigenlijk klinkt het plan van Bakas een beetje als ‘de juiste poppetjes op de juiste plek neerzetten’. Kwaliteiten boven partijbelang dus. Maar dat geeft dan ook meteen het lastige aan van een dergelijk nationaal kabinet: Zal zoiets ooit gaan lukken met de vele ego’s die politiek Den Haag rijk is? Alleen al daardoor lijkt het bijna een onhaalbaar plan. Want deden politici dat maar eens: Hun eigen ego boven het partijbelang stellen.