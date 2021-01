Trump-bannende Big tech is de nieuwe Chinese Communistische Partij: ‘VS niet langer land met vrije meningsuiting!’

De vrijheid van meningsuiting is op z’n retour, meent Frits Bosch. Radicaal links censuurbeleid trekt via social media als Twitter en Facebook een dwangbuis over het hoofd van de samenleving, waardoor de vrijheid van meningsuiting verdwijnt: “Dit riekt naar de strategie van de Chinese Communistische Partij!”

Twitter heeft het profiel van Donald Trump verwijderd. Apple heeft Parler gesloten. Bedenkelijk. De Verenigde Staten lijken niet langer een land van vrije meningsuiting, maar een land van ‘corporate’ oligarchie. Aanvankelijk zag Big tech zichzelf enkel als ‘platform’, zonder redactionele inhoud of positie, conform de drukker van een krant. Toen werd het hen (voornamelijk Mark Zuckerberg) duidelijk dat hun alomtegenwoordigheid hen niet alleen invloed gaf, maar ook brute macht die politiek ingezet kan worden. Ze werden aangespoord om ‘verantwoordelijk’ te zijn, om geen nepnieuws te drukken en geen valse informatie te verspreiden. Zuckerberg: “Wij kunnen niet altijd weten wat waar en wat niet waar is” en: “als een belangrijk persoon het zegt, dan moeten we het melden.” Er aanhoudende druk op Facebook en Twitter een ​​standpunt in te nemen, de ‘waarheid te verdedigen.’

Dus de onderliggende vraag werd: is een ‘politiek standpunt innemen’ voor Big tech hetzelfde is als ‘het juiste doen’? “Is ‘het verdedigen van de normen en waarden van een democratische samenleving’ een diepe waarde die u uitdrukt, of verschaft u gewoon een anti-Trump-verklaring’? Is het een uiting van uw ethische en maatschappelijke overtuiging, of geeft u zich over aan partijpolitiek?”

Ben Domenech, juridisch expert van The Federalist Publisher, zegt dat Facebook en Twitter hun vrijstellingen onder de Communications Decency Act moeten verliezen door het verbieden van accounts op hun platform. Maar Sectie 230 van die wet beschermt sociale mediabedrijven tegen aansprakelijkheid voor inhoud die hun gebruikers plaatsen. Deze sectie stelt Twitter en andere sociale media vrij van verantwoordelijkheid voor hun inhoud.

Maar het misbruiken van marktmacht door Big tech heeft het mogelijk gemaakt om niet alleen hun concurrentie te vernietigen, maar ook om conservatieven het zwijgen op te leggen. Domenech: “Je zou in een kapitalistisch systeem niet willen zien dat klantenbestanden worden afgesneden of ondermijnd, waardoor ze geen toegang meer hebben tot je producten. Maar dat kost echt niet zoveel kracht als een argument als je 99% van de markt in handen hebt zoals Apple en Google.”

Ook ‘corporate’ media laten zich niet onbetuigd. Ze willen wraak en willen iedereen straffen die in de regering-Trump heeft gewerkt en de aanhangers van Trump. Randall Lane, Chief Content van Forbes Media, kondigde aan dat “Forbes degenen die voor Trump logen verantwoordelijk houdt in een “waarheidsafrekening.” Lane beweert dat de mediagroep deze ongekende actie onderneemt als reactie op de aanval op Capitol Hill.

Big tech neemt niet alleen de president onder schot, maar ook zijn vele supporters en alle apps die Twitter moeten vervangen. Big tech doet wat de grondwet de regering belet te doen: een sociale standaard in Amerika handhaven. Dit riekt naar de strategie van de Chinese Communistische Partij, die met het Chinese sociaal kredietsysteem hetzelfde beoogt.

In China zijn dit soort praktijken gewoon, maar hun regels zijn in ieder geval duidelijk. In de VS kunnen grote techbedrijven echter hun servicevoorwaarden wijzigen wanneer ze maar willen. Geen van de normen die ze zeggen te zullen hooghouden is dan ook serieus bedoeld. Ze komen neer op: ‘Als we je niet mogen, dan komen we van je af en zullen we een reden vinden waarom.’ Het valt niet te hopen dat deze censuurdrift naar Europa overwaait.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.