Tweede Kamer neemt PVV-motie aan en wil dat overheid private schulden van gedupeerden toeslagenaffaire overneemt

Ontzettend goed nieuws voor de tienduizenden gedupeerden van de toeslagenaffaire! Een PVV-motie die ervoor moest zorgen dat de overheid de private schulden van de gedupeerden overneemt, is nu door een meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen.

Het zal een duur geintje gaan worden, maar dat is dan maar zo. De gedupeerden zijn door de overheid in deze situatie gekomen en dan zorgt de overheid er ook maar voor dat ze het weer rechttrekken. Dankzij de PVV lijkt dit nu te gaan gebeuren.

Het kabinet en de overheid bleven maar stuntelen met de wijze waarop de gedupeerden zouden worden gecompenseerd, waardoor ze de zaak eigenlijk nog eens wisten te verergeren ook. De beloofde initiële compensatie van 30.000 euro voor iedere gedupeerde dreigde namelijk te worden opgeslokt door de Belastingdienst zelf en private schuldeisers.

De Belastingdienst gaf de gedupeerden toen ook nog eens een trap na door te komen met een regeling waarmee ze slechts tienduizend euro mochten houden. Dat leidde ertoe dat er werd besloten om de schulden die de slachtoffers bij de overheid hadden, kwijt te schelden. Maar dat was natuurlijk niet genoeg, want de schulden die de slachtoffers door de toeslagenaffaire bij private schuldeisers hebben, liep in veel gevallen op tot ruim een ton (of zelfs méér!).

En wat óók mooi is, want hier stribbelde het kabinet ook flink tegen, is het feit dat de Kamer heeft besloten om de schaderegeling ook te laten gelden voor de partners, ex-partners en de kinderen van de gedupeerden. Die mensen zitten nog steeds in de shit en er is nog steeds veel te weinig overgemaakt, maar een degelijke oplossing is nu dan toch echt binnen handbereik. Dat werd ook echt wel tijd, maar mooi dat er eindelijk schot in de zaak zit.

