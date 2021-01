Uitgerangeerde nepcabaretier Freek de Jonge basht Geert Wilders: ‘Heeft het Trump-toontje aardig te pakken!’

Nepcabaretier Freek de Jonge blijft geobsedeerd met Geert Wilders. Dit keer moet de PVV-leider het ontgelden omdat hij gisteren eiste dat het kabinet aftrad vanwege de Toeslagenaffaire. De Jonge vindt dat blijkbaar maar wat maf.

“Aftreden en wegwezen!” schreef Wilders gisteren op Twitter. Dat advies werd vervolgens meteen deels opgevolgd door het kabinet, dat inderdaad aftrad. Het “wegwezen” gedeelte bleef echter grotendeels genegeerd. Ja, Eric Wiebes is écht weg, maar de rest blijft demissionair gewoon zitten en hoopt zelfs na de verkiezingen terug te komen in een nieuwe kabinetspositie. Want zo rollen ze in Den Haag.

Hoe dan ook, je zou denken dat er niets mis is met die tweet van Wilders. Helaas is er één wereldvreemde hippie die daar anders over denkt. Ik heb het natuurlijk over, hoe kan het ook anders, Freek de Jonge. Want dit is hoe die oude feeks reageerde op de heel normale tweet van Wilders:

De heer Wilders heeft het Trump-toontje aardig te pakken.

Ik mis nog een beetje de naamgrappen: Maffe Mark en Wopke Wortel. pic.twitter.com/e2YMicwfbh — freek de jonge (@freekjonge) January 15, 2021

“De heer Wilders heeft het Trump-toontje aardig te pakken,” aldus De Jonge. “Ik mis nog een beetje de naamgrappen: Maffe Mark en Wopke Wortel.”

Zoals een Twitteraar terecht stelt gaat het hier om “duizenden gezinnen die kapot gemaakt zijn. Ik vind jouw tweet gewoon aanstootgevend gezien de enorme impact dit heeft in Nederland, zeker nu er twee bewindspersonen zich niet persoonlijk verantwoordelijk voelen.”

Denk hier nou eens goed over na. Wilders stelt terecht dat het rampekabinet van incompetente monsters af moet treden en dat de individuele psychopaten die er deel van uitmaken weg moeten. Maar wat doet De Jonge? Die reageert niet op het machtsmisbruik van die ministers, nee. De rechtsstaat is ondermijnd? Het maakte De Jonge niets uit. Waar hij wél wat van vindt? Een tweet van drie woorden van Wilders in reactie op die hele bende.

Het is eigenlijk gewoon dieptriest. De Jonge is afgegleden tot het niveau van Antifa en BLM. Hij is al heel veel jaren niet grappig meer, maar tegenwoordig is hij niet meer dan een ouwe zeurpiet; een uitknepen, half dakloze vogelverschrikker die denkt dat hij er toe doet… terwijl dat overduidelijk al lang het geval niet meer is.

Ga lekker buiten spelen, Freek! Niemand heeft behoefte aan jouw politieke ideeën.