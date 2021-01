Uitstekend nieuws voor de vrijheid van meningsuiting! Twitter-alternatief Parler is hard op de weg terug

Het is ongetwijfeld flink schrikken voor Twitter, Facebook, Instagram, Apple, Google, YouTube en zelfs voor de ranzige serverexploitant Amazon, maar Twitter-alternatief Parler komt vrijwel zeker in een paar dagen tijd terug. Dat is duidelijk af te leiden van een nieuwe melding die je krijgt als je Parler.com bezoekt.

Parler draaide op servers van Amazon. Een slechte keuze, zo ondervonden de eigenaren van de website, omdat Big Tech op die manier de website in heel weinig tijd offline kon zetten. Niet slim.

Maar er lijkt een oplossing gevonden te zijn. Vorige week zei de grote investeerder en conservatieve radio-presentator Dan Bongino al dat Parler volgens hem “binnen afzienbare tijd” zou terugkomen. Nou, dat lijkt inderdaad te gaan kloppen. Want waar er dagenlang geen verbinding gemaakt kon worden met een server als je Parler.com bezocht is dat nu anders: opeens staat er een boodschap van Parlers eigenaar John Matze:

“Hallo wereld, staat dit ding aan?” vraagt Matze nogal ironisch. Vervolgens staat eronder een langere melding waarin wordt uitgelegd dat er “technische problemen” zijn.

“Nu lijkt het ideale moment om iedereen eraan te herinneren ‒ zowel lovers als haters ‒ waarom we dit platform begonnen zijn. Wij geloven dat privacy van groot belang is en dat de vrijheid van meningsuiting essentieel is, met name op sociale media. Ons doel is altijd geweest om een neutraal publiek terrein te geven waar individuen kunnen genieten én kunnen gebruik maken van beide.

“We zullen elk obstakel overwinnen en zijn van plan om jullie allemaal heel snel weer te verwelkomen. We zullen het publieke debat niet ten onder laten gaan!”

Het is te gek voor woorden, maar tegenwoordig ben je een enorme rebel als je vindt dat dit soort apps een bestaansrecht hebben; dat het aan gebruikers is om te bepalen welke sociale media groeien, en welke roemloos ten onder gaan. Blijkbaar moeten we het nu helemaal normaal vinden dat Big Tech in een gecoördineerde aanval ervoor zorgt één zo’n website helemaal verdwijnt. En dan niet na een aantal maanden van problematische interacties, zakelijke verschillen, enzovoort, maar van het ene op het andere moment.

Ondertussen zegt Apple’s CEO Tim Cook dat het best mogelijk is dat Parler wél terugkomt in de AppStore. Daarvoor zouden ze beter moeten modereren of iets dergelijks. Natuurlijk is dat wat apart. Het is bijvoorbeeld bekend dat er op Twitter regelmatig tot geweld opgeroepen wordt, dat Facebook Messenger gebruikt wordt door kinderporno-viezeriken, en dat zelfs terroristen accounts hebben op die sociale media. Maar toch mogen die apps wel gewoon in de AppStore blijven. Waarom? Omdat ze allemaal een alliantie vormen met elkaar, die hele Big Tech bende. Parler valt daarbuiten. Daarom gelden er opeens veel strengere regels voor die website. Het is een extreme vorm van censuur én hypocriet tot op het bot, en wij hebben het maar te accepteren.

Me dunkt dat al die Big Tech bedrijven een enorm probleem krijgen als ze zo doorgaan. Je kan niet de helft van de bevolking van Westerse landen ‒ in Amerika of Europa, dat maakt weinig uit ‒ behandelen als halve criminelen zonder dat dit consequenties heeft voor jezelf.

Hoe dan ook: het lijkt er dus op dat Parler binnenkort terugkomt. Dan hebben gebruikers eindelijk weer een goed werkend alternatief voor de Big Tech websites die gerund worden door censurerende links-radicale activisten. Heel mooi.