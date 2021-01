Ultralinkse knokploeg Antifa slaat ganse stad kort en klein. Bizarre gemeenteraad: ‘Wij keuren homofobie af!’

In Amerika zijn voor de tweede nacht op rij grote vernielingen aangericht door de extreem-linkse terroristische groepering Antifa. Na Portland in Oregon was nu Seattle aan de beurt. De gemeenteraad van de laatstgenoemde linkse plaats weigert echter streng op te treden, en vaardigt in plaats daarvan compleet nutteloze veroordelingen van homofobie uit. De ondernemers wiens eigendommen zijn verwoest, staan met lege handen.

Seattle is de Amerikaanse stad waar Black Lives Matter en Antifa afgelopen zomer hun eigen ‘staatje’ (CHAZ) probeerden op te richten. De burgemeester, de gemeente en de politie grepen toen niet in. Onder Biden gaan de rellen en het vandalisme ook gewoon door. En hoe reageert een woordvoerder namens de burgemeester? Zo: ‘Geweldsdreiging, vandalisme, vrouwonvriendelijk en homofoob haatzaaien zijn onacceptabel in onze gemeenschap.’

Dit filmpje van KOMO News laat de belachelijke fratsen van Antifa en de nóg belachelijkere reactie van de gemeenteraad van Seattle zien:

Seattle: After another night of mass violence by #antifa, some residents are wondering why city officials aren’t responding substantively. The mayor’s spokesperson put out bizarre statement about homophobic hate speech. Reporting by @choeshow: pic.twitter.com/0tWTV58jOI — Andy Ngô (@MrAndyNgo) January 22, 2021

Antifa blijft de boel maar kort en klein slaan, dat hebben ze sinds de inauguratie van Biden al eerder gedaan in het superlinkse Portland en nu is Seattle ook (wéér) aan de beurt. In beide steden werd ook meermaals opgeroepen om de financiering van de politie stop te zetten (“defund the police!”).

En waarom ook niet? Ze zetten ze toch al nauwelijks in en laten dit soort georganiseerd vandalisme gewoon gebeuren. Allemaal omdat de verkozen Democratische burgemeesters en hun raadsleden te bang zijn om hun eigen achterban tot de orde te roepen. Eerst kwam dat nog mooi uit toen ze Trump in een kwaad daglicht wilden zetten, maar nu begint het de inwoners toch echt flink te irriteren. Niet zo vreemd, als je je leven niet meer zeker bent en je spullen zonder pardon worden vernield.

Maar ja, als je ingrijpt wordt er straks geroepen dat je zelf een fascist bent of dat je Black Lives Matter niet écht steunt. Dus dan is het enige wat zo’n burgemeester kan doen een beetje roepen dat de gemeente tegen vandalisme is en haatzaaien tegen vrouwen en homo’s niet accepteert.

Opgelost! En nu maar hopen dat het vanzelf op gaat houden. Antifa is vást voor rede vatbaar. Daar staan deze schreeuwende gemaskerde en gewapende lui inmiddels om bekend. Toch?