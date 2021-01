Vaccins zijn straks allemaal op, dankzij AstraZeneca en faalminister Hugo de Jonge die geen plan B heeft

Coronaminister Hugo de Jonge komt weer eens slecht nieuws brengen: hij heeft geen alternatief plan paraat voor het vaccinschema. Dat ligt aan gruzelementen, nu farmaceut AstraZeneca in het eerste kwartaal van 2021 slechts 40 procent (31 miljoen) van de beloofde vaccins kan afleveren, waardoor het vaccinatieschema van Nederland wéér maanden wordt vertraagd. De Jonge heeft geen plan B achter de hand, en dat gaat ons allemaal lelijk opbreken.

De productie van Covid-vaccins bij AstraZeneca loopt in de knel, doordat een toeleverancier niet kan leveren. Pijnlijk: heel Europa krijgt nu minder van het beroemde ‘Oxford-vaccin.’ Waaronder Nederland, waar het vaccineren toch al niet op topsnelheid verliep.

Hoe vervelend dat logistieke probleem ook is: dat risico is altijd aanwezig en dat kon dus prima worden ingecalculeerd. Maar faalminister Hugo de Jonge heeft er echter voor gekozen om bij het vaccinatieschema uit te gaan van het meest optimistische scenario, waardoor de werkelijkheid dus eigenlijk alleen maar tegen kan vallen. Dat blijkt namelijk keer op keer als er weer eens slecht nieuws over de vaccinproductie naar buiten wordt gebracht.

Het is ook overduidelijk dat De Jonge totaal niet heeft nagedacht over een alternatief scenario voor het geval zoiets als dit ons overkomt. De EU gaat praten met de fabrikant, mogelijk om te kijken of er snel een andere toeleverancier kan worden gevonden en ondertussen gaat De Jonge kijken of de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd kan worden aangepast. Dat moet nú dus allemaal nog gebeuren. De Jonge laat het echte werk dus eigenlijk over aan de EU, zodat hij zelf nog een beetje kan schuiven met z’n vaccinatiebeleid.

Echt, hoe moeilijk kan het zijn om niet alleen uit te gaan van het meest optimistische scenario en simpelweg rekening te houden met het feit dat er wat mis kan gaan? Heel plat gezegd zoiets als dit: ‘Als alles loopt zoals we hopen gaan we groepen X, Y en Z eerst vaccineren. Gaat er wél wat mis, dan moet groep Z maar even wachten. Klaar, afgesproken, en nu prikken met die hap!’ Ook had Nederland meer Moderna-vaccins kunnen aanschaffen, maar heeft dat om onbegrijpelijke redenen nagelaten omdat het all-in was gegaan op het AstraZeneca-vaccin.

De Jonge zit nu dus helemaal in de knel en moet nu dus nog bepalen welke groep nu het nakijken heeft en daardoor geen vaccin krijgt. Gevolg: langere lockdowns, meer faillisementen, meer leerachterstanden en een avondklok die voorlopig wel zal blijven. Echt: wát een prutser.