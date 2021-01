Van Haga pakt vaag babbelende Rutte aan: economische nevenschade lockdowns is NIET bekend

Verwijderd: Het is ongelooflijk. Als je een maatschappij op slot zet omdat je gelooft dat de zorg overweldigd wordt, dan moet je natuurlijk de nadelen van zo’n besluit ook meewegen. Het kan niet zo zijn dat je roept dat de zorg overbelast is en dat je alles dús maar op slot doet. Het kan in theorie immers zo zijn dat je door een lockdown meer problemen veroorzaakt dan je oplost.

Verwijderd: In het debat dat de Tweede Kamer gisteren hield over de lockdown werd tijdens een clash tussen Wybren van Haga duidelijk dat het kabinet de algehele afsluiting van het land niet goed overwegen heeft. Ja, het kabinet begrijpt dat door de winkels te sluiten en dergelijke er economische schade veroorzaakt wordt, en daarom worden dan ook enkele maatregelen genomen om die winkels enigszins tegemoet te komen in de kosten. Maar een echt rapport, een daadwerkelijk onderzoek om te bepalen hoe de nevenschade eruit ziet en hoeveel die werkelijk is?

Nee, dat is niet gedaan. Kijk maar naar deze clash tussen Van Haga en Rutte:

Schokkend. De economische nevenschade is onbekend en @MinPres denkt blijkbaar dat de omvang van de steunpakketten gelijk is aan de nevenschade. Samen met @thierrybaudet heb ik een motie ingediend om dit alsnog in kaart te brengen. #FVD #COVID19 https://t.co/ipgbigcd2H — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) January 6, 2021

“Ik schrok eigenlijk een beetje van het antwoord op de vraag van de heer Van der Staaij over de nevenschade. Want hoorde ik nou goed dat u, dat de premier de nevenschade nu in beeld gaat brengen? Want ik heb daar al heel vaak vragen over gesteld ‒ over die nevenschade,” zei Van Haga tegen Rutte. “En ik was in de veronderstelling dat jullie dat zouden meewegen in de afweging bij het nemen van allerlei maatregelen. Maar als ik hoor dat het nu pas in kaart gebracht gaat worden, maar ik hoop dat ik dat verkeerd begrepen heb.”

Vervolgens ging Rutte daar tegen in. Nee, nee, dat klopte niet. Ze hadden namelijk wel degelijk rekening gehouden met economische nevenschade, daarom had het kabinet ook maatregelen genomen om winkels en de horeca een klein beetje financieel te ondersteunen.

Maar wacht, dat is natuurlijk niet hetzelfde als de nevenschade in kaart brengen. Begrijpen dat het slecht is voor winkels en ze tegemoet komen is niet hetzelfde als daadwerkelijk uitzoeken wat de verwachte schade precies zal zijn.

Van Haga had dat ook door en probeerde het meerdere keren nogmaals. Maar steeds weer herhaalde Rutte zijn riedeltje over dat begrepen werd dat het impact zou hebben en dat het mkb daarom financieel gesteund wordt. Steeds weer babbelde hij er dus vaag omheen zonder antwoord te geven op de vraag.

“Ik geloof niet dat ik hier dat ik hier antwoord op ga krijgen,” concludeerde Van Haga na minutenlang geluisterd te hebben naar een nietszeggende premier: “Dus ik laat het hierbij.”

Dit is volstrekt onacceptabel. Je kunt niet zo’n vergaande maatregel nemen ‒ eentje die zelfs in oorlogstijd maar zelden genomen wordt! ‒ zonder éérst uit te zoeken wat de neveneffecten ervan zullen zijn. Dat wel doen is totaal onverantwoord. Je maakt dan mogelijk niet alleen meer kapot dan je lief is, maar mogelijk zelfs meer dan je zelfs maar mogelijk acht.

En dan hebben we het alleen nog maar gehad over de economische neveneffecten. We hebben andere soorten neveneffecten nog buiten beschouwing gelaten: het gebrek aan andere zorg dan corona, de impact lockdowns hebben op de geestelijke gezondheid van mensen, enzovoort. Ik hoor al direct van mensen in mijn omgeving dat ze depressief worden en dat het “zo niet meer hoeft voor ze.” Welke impact hebben lockdowns daarop? Hoe zit het met het aantal zelfmoorden? De mogelijke toename van depressies in de bevolking?

Het is totaal belachelijk dat dit niet is uitgezocht vóór het kabinet de hele maatschappij op slot zette… zelfs nu niet in staat is om antwoord te geven op deze vragen. Nederland wordt geregeerd door óf een stel incompetente malloten óf kwaadwillige rotzakken. Een andere conclusie kan ik niet trekken.

Hoe dan ook: het is goed dat van Van Haga dit deel van het wanbeleid van het kabinet heeft ontmaskerd. Nu moet het héle parlement nog druk op Rutte zetten om zo’n rapport wél op te stellen. Want zo kan het écht niet meer: de lockdowns richten veel meer schade aan dan ze in gezondheidswinst opleveren.