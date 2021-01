Video! Wilders pakt anarchistische relschoppers en ruziënde Kamerleden hard aan: ‘Kinderachtig en destructief!’

Vandaag is de Tweede Kamer in debat over de rellen van afgelopen dagen. Verschillende Kamerleden zijn elkaar al in de haren gevlogen. Wilders is klaar met al het gekibbel in de Kamer en wil dat men initiatief neemt en orde op zaken stelt. Hij is een groot voorstander om het leger in te zetten.

Wilders moet er niet aan denken dat er straks Duitse agenten in Nederland rondlopen om de orde te bewaken. Hij is dan ook van mening dat het Nederlandse leger moet worden ingezet om de rust te garanderen, en geen politie-eenheid van de oosterburen:

„We hebben een stukje anarchie, een stukje Libanon in onze steden. Ik wil die beelden van die rellen niet meer zien.”

Volgens Wilders is het niet relevant om eindeloos te debatteren over de vraag wie het vuurtje bij bepaalde rellen heeft opgestookt. Hij is het dan ook zat dat Kamerleden ruzie maken over deze vraag, in plaats van over de vraag hoe men weer de rust terug kan krijgen op straat.

De mensen thuis zitten niet te wachten op ruziemakende Kamerleden zoals die van de VVD vandaag, ze willen dat de orde wordt hersteld en Nederland weer veilig wordt!#Relschoppers #Wilders #PVV pic.twitter.com/t7mlbbLiLB — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 27, 2021

De PVV-leider heeft gelijk dat het niet wenselijk is om Duitse ME’ers naar Nederland te halen. Dit zou overigens ook een enorm gezichtsverlies zijn. Bovendien geeft de Nederlandse politie aan voorlopig nog de escalaties aan te kunnen. Laten we hopen dat dat niet verandert, want het zou onwenselijk zijn om het Nederlandse leger nodig te hebben om de boel te sussen.

Heel Europa kijkt al met verbazing naar ons kikkerlandje waar idiote relschoppers aan het plunderen zijn geslagen, als we dan ook nog eens het leger hiervoor moeten inzetten blameren we onszelf des te meer. Het zou een signaal afgeven dat Den Haag geen controle meer heeft over haar eigen bevolking. Wat gelukkig niet waar is, maar desalniettemin is het toch fijn dat Wilders het nog even klip en klaar laat opnemen in de notulen van de Tweede Kamer.

