‘Vleugellamme’ Rutte waarschuwt de Nederlandse bevolking nog eens: ‘Ook als je bent gevaccineerd ben je nog steeds niet vogelvrij!’

Het coronavaccin doet voorlopig niets veranderen aan onze manier van leven. Die boodschap maakte Rutte gisteravond nog eens duidelijk tijdens de wekelijkse persconferentie van de minister-president. Volgens Rutte is het dan ook “van het grootste belang” dat we ons blijven houden aan de geldende coronamaatregelen, of je nu bent gevaccineerd of niet.

Hoewel Rutte (en zijn kompaan Hugo de Jonge) de regie al een tijdje niet meer echt in handen lijken te hebben, blijft onze premier er wel op hameren dat we ons voorlopig aan de geldende coronamaatregelen moeten houden. Daarbij maakt het dus helemaal niets uit of je al dan niet bent gevaccineerd tegen het coronavirus.

Zondag staat er dan ook weer een overleg in het Catshuis gepland, waarbij er gesproken zal worden over een verlenging van de lockdown en eventueel zelfs zwaardere maatregelen waaronder de sluiting van alle (nu nog geopende) niet essentiële winkels alsmede hotels en (afhaal)restaurants.

Volgens Rutte zal het nog een behoorlijke poos gaan duren voordat we verlost zijn van het coronavirus en dus ook de lockdown en de geldende strenge regels. We kunnen dus eigenlijk al concluderen dat Rutte dinsdag weer als vanouds groot zal uitpakken in een persconferentie om de duimnagels nog strakker aan te schroeven.

Het begint nu zelfs zo erg te worden, dat het woord ‘vrijheid’ definitief klinkt als een vervlogen term uit het verleden. We zijn voorlopig nog niet van Rutte af, niet van de lockdown en niet van de strenge maatregelen. We moeten deze horror in ieder geval nog uitzitten tot 17 maart, precies de aanvang van de Tweede Kamerverkiezingen.