VN eist meer, meer, méér massa-immigratie: ‘EU-landen moeten vluchtelingen redden, opvangen én herverdelen!’

De Verenigde Naties misbruiken deze week een vreselijk ongeluk op de Middellandse Zee: ze pleiten weer eens voor massa-immigratie op een schaal die de wereld nog nooit gezien heeft. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En Europa moet daar blij mee zijn.

Er zijn, op heel trieste wijze, enkele dagen geleden maar liefst 43 illegale immigranten omgekomen voor de Libische kust. Dat is natuurlijk dieptriest. Hoewel de meeste van die mensen helemaal geen “vluchtelingen” waren, kun je het ze op zich niet kwalijk nemen dat ze vanuit Afrika naar het veel rijkere Europa wilden komen. Wij hoeven ze op onze beurt er niet zomaar in te laten ‒ dat wel doen zou zelfs desastreus zijn voor onze manier van leven ‒ maar dat is wat anders.

Hoe dan ook, bij de Verenigde Naties grijpen ze deze vreselijke ramp aan om maar weer voor meer, meer, meer massa-immigratie te pleiten. Jawel, zegt de VN, dit drama zou reden moeten zijn voor Europese landen om a) meer ‘vluchtelingen’ te ‘redden’ uit de zee, b) ze vervolgens op te vangen in Europa, en c) ze daarna lekker te verdelen over alle EU-landen zodat niet één of twee landen het kind van de rekening worden.

“IOM (Internationale Organisatie voor Migratie, red.) en UNHCR (VN Hoge commissaris voor de Vluchtelingen, red.) herhalen hun oproep aan de internationale gemeenschap om een urgente en meetbare verandering in hun aanpak van het probleem in de Middellandse Zee te bewerkstelligen,” aldus de VN in een officiële verklaring. “Dit houdt in dat er een einde gemaakt moet worden aan het retourneren [van vluchtelingen] naar onveilige havens, het opzetten van een veilige en voorspelbare afstapmechanisme, gevolgd door een duidelijk teken van solidariteit van Europa staten met landen die een hoog aantal nieuwkomers te verwerken krijgen.”

In gewone mensentaal betekent dit dus niet alleen dat de VN wil dat Europese landen illegale immigranten ophalen uit de Middellandse Zee, maar ook dat we ze vervolgens zelf naar Europa brengen en ze daarna onderling verdelen. En hup, snel een beetje, want als we dat niet doen zijn we een stel onmenselijke xenofoben! Coronacrisis of niet: we zullen ons land moeten laten overspoelen door Afrikaanse gelukszoekers, punt uit.

