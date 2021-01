Volkskrant: Alle fans van de Vikingen zijn vieze neonazi’s!

Ik had er geen benul van, maar blijkbaar zijn er maar twee soorten mensen die buitengewoon veel respect hebben voor de erfenis van de Vikingen: nazi’s… en aanverwante groepen. Dat zegt de Volkskrant tenminste, en we weten allemaal: als een krant van het mediakartel het zegt dan is het zo.

Paulien Cornelisse heeft een nieuwe columpje van 150 woorden geschreven voor haar krant: de Volkskrant. Het stukje is echt… vreselijk. Lees maar. Het gaat nergens over. Ongelooflijk kort. Zonder passie. Echt puur en alleen geschreven omdat mevrouw toevallig betaald wordt en ze dus wel iets moest insturen terwijl ze totaal geen inspiratie had. Dan krijg je dit soort flauwekul:

“De bestormers van het Capitool hadden veel Vikingparafernalia bij zich. Die waren niet historisch accuraat (een helm met hoorns!) maar wel bedoeld als Vikingesk. Vikingen zijn enorm populair onder neonazi’s en aanverwant volk. Price benadrukt voortdurend hoe verkeerd het is om de Vikingtijd te romantiseren. Helaas, de kans dat de Capitoolbestormers dit boek gaan lezen lijkt mij nul.”

Maar toch is er iets interessants aan. Want omdat ze geen inspiratie heeft verder besluit ze maar uit te halen naar alle mensen die gepassioneerd zijn over… de Vikingen. Wat? Ja. De Vikingen.

Volgens mevrouw waren de Vikingen het ergste soort mensen. Het waren vuile criminelen: Zo gaven ze meisjes bijvoorbeeld slecht te eten en gingen ze vooral op rooftocht “voor hun bloeiende slavenhandel.” Heel erg dus. Dat heeft ze allemaal geleerd van het boek “Children of Ash and Elm,” geschreven door Neil Price.

Bah. Wat een viezerikken die Vikingen. Intens slecht enzo. Maar wacht! Er zijn heel enge, duistere, misselijke, autoritaire, ja zelfs nazistische figuren die wél waardering hebben voor de Vikingen. Wat een pleefiguur. En natuurlijk schrijft het in een zogenaamde kwaliteitskrant. Ziek!

