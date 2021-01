Vreselijke’eerwraak’: Syrische vrouw (28) geboeid en vervolgens door het hoofd geschoten

Ahlam Yonan (28) was van Syrische afkomst maar woonde in België. Daar dacht ze dat ze een leven kon leiden op haar voorwaarden. Het probleem? Haar familie dacht daar heel anders over. Onlangs werd ze geboeid en vervolgens op brute wijze door het hoofd geschoten. Door familieleden.

Op 3 januari trof de zus van Ahlam, die Fadja heet, het levenloze lichaam van haar zusjes aan in haar appartement in het Belgische Luik. Haar handen waren gebonden en ze was van dichtbij door het hoofd geschoten. Het gebruikte wapen lag naast het bed.

Natuurlijk vraag je je af wie zo’n brute moord gepleegd kan hebben. Het antwoord is ronduit schokkend. Het pakket in Luik is ervan overtuigd dat het een “een afrekening binnen de familie” is. Fadja heeft namelijk aangegeven dat minstens één broer het absoluut niet kon hebben dat Fadja en Ahlam een “westerse manier van leven” hadden geadopteerd. Met andere woorden, dat ze in vrijheid leefden, op de manier die zij het beste vonden.

“Voor hem waren wij net hoeren,” aldus Fadja over haar totaal geschifte, radicale, gestoorde broer.

Niet best, maar wacht, het wordt nog erger. Want de lokale politie heeft twee patrouillewagens gezet bij het mortuarium waar Ahlam ligt. Dit om “problemen” te voorkomen. De politie wil niet uitleggen wat daarmee bedoeld wordt, maar we weten natuurlijk allemaal wat er aan de hand is: de politie denkt dat geflipte familieleden Ahlams rust zelfs nog kunnen verstoren nu ze dood is. Zó ziek zijn die mensen blijkbaar.

