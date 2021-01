Feitenvrije VVD-brombeer Klaas Dijkhoff droomt hardop: “We vaccineren nu 200.000 mensen per week!”

Vandaag mocht VVD-brombeer Klaas Dijkhoff aanschuiven bij WNL om het kabinetsbeleid weer eens goed te praten. We zouden namelijk nu 200.000 mensen per week vaccineren, alleen klopt er niks van die stelling. Ook kon Dijkhoff het niet laten om een sneer uit te delen richting CDA-minister Hoekstra. De CDA-lijsttrekker kon het volgens Dijkhoff niet laten om wat verkiezingsretoriek te uiten.

Het Nederlandse vaccinatiebeleid is het lachertje van Europa. We prikken te langzaam en lopen ook nog eens achter feiten aan bij het inkoopbeleid. Dijkhoff merkte op dat er 200.000 mensen per week worden gevaccineerd in Nederland. Er klopt echter vrij weinig van deze opmerking.

"We vaccineren nu 200.000 mensen per week," zegt Klaas Dijkhoff bij WNL. Het Vaccinatiedashboard van Hugo de Jonge: pic.twitter.com/grs8zbotGR — Elif Isitman (@eisitman) January 31, 2021

Dijkhoff heeft de sneue taak gekregen om het falende kabinetsbeleid te verdedigen. Het is alleen een blunder van jewelste om met getallen aan te komen die gewoon niet kloppen. We prikken helaas geen 200.000 mensen per week, was het maar zo. Sinds afgelopen donderdag zijn er pas 200.000 mensen in totaal geprikt in Nederland.

Eerder deze week zei minister Hoekstra dat de scholen over een week weer geopend moeten worden. Volgens Dijkhoff was dit een campagnetrucje: Hoekstra zou zijn opgefokt door zijn campagneteam om dit soort dingen te roepen.

Klaas Dijkhoff bij WNL over opmerking @WBHoekstra vrijdag dat basisscholen weer open gaan: ‘Hij leek een beetje opgenaaid door z’n campagneteam.’ — Pim van den Dool (@pimvandendool) January 31, 2021

Hier heeft Dijkhoff wellicht een punt. Het CDA onder Hoekstra probeert zich kritisch tegenover het coronabeleid op te stellen maar ondertussen stemmen ze met alles mee. Dit soort retoriek doet het misschien goed bij de achterban, maar het stelt in de praktijk vrij weinig voor.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!