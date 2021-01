Wat zijn de grootste winsten in de geschiedenis van blackjack?

Blackjack is één van de populairste spelen in een casino, wat echt al jarenlang het geval is. Bovendien kun je blackjack ondertussen ook op het internet spelen. Blackjack op idealecasinos.nl is bijvoorbeeld zeker mogelijk. Hierbij heb je natuurlijk het doel om geld te winnen. Dat geldt uiteraard voor elke speler. Hopelijk lukt het je om de jackpot te winnen, net zoals de onderstaande drie spelers ook hebben gedaan.

Kerry Packer: 40 miljoen dollar

Als je een blackjack speler bent dan zul je de naam Kerry Packer waarschijnlijk al kennen. Packer is namelijk een ware legende, want hij staat bekend als de man die zowel op nummer 1 als op nummer 2 staat in de lijst van de grootste blackjack winsten. In 1995 wist hij maar liefst 40 miljoen dollar te winnen bij het spelen van blackjack. Dit deed hij in het casino van de MGM Grand in Las Vegas. Om het nog wat spectaculairder te maken kreeg Packer dit voor in 40 minuten. Dat is dus een miljoen per minuut.

Kerry Packer: 7 miljoen dollar

Vier jaar geleden, in 1991 dus, had Kerry Packer ook al een goede dag in Las Vegas. Ditmaal speelde hij in de Hilton, waar hij maar liefst 7 miljoen dollar wist te winnen in één nacht. Bovendien deed hij dit aan een publieke blackjack tafel, waardoor het net was alsof hij in een film zat. Al het publiek was hem aan het aanmoedigen, wat dus zeker werkte. Hilton was zo onder de indruk dat het Packer een speciale suite gaf tijdens zijn verblijf.

“Shoeless” Joe: 1,5 miljoen dollar

Wat de echte naam van “shoeless” Joe is, is nooit bekend geworden. Wat wel bekend is, is dat hij anderhalf miljoen dollar won in 1995 bij het Treasure Island Casino. Joe was dakloos en kreeg een cheque van 400 dollar, waarmee hij dus naar het casino ging om blackjack te spelen. Dit deed hij zonder het dragen van een schoen, hiervan komt de naam dus. Tijdens zijn geluksdag won Joe dus 1,5 miljoen dollar, maar er wordt gezegd dat hij dit ook direct weer vergokte.