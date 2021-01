Wilders in de bres voor belaagde journalisten: Ook ‘linksige activisten’ moeten ‘ongestoord hun werk kunnen doen!’

PVV-leider Geert Wilders heeft geschrokken gereageerd op het nieuws dat een aantal plunderaars vannacht de aanval openden op journalisten die gewoon hun werk wilden doen. Dat is, aldus Wilders, totaal onacceptabel. Zij moeten ongestoord hun werk kunnen doen… ook al zijn ze maar al te vaak “linksige activisten.”

Als je je afvraagt hoe Wilders steeds weer het bloed onder de nagels vandaan haalt bij het linkse journaille hoef je alleen maar even deze tweet van hem te lezen over de wanstaltige, laffe aanvallen op journalisten vannacht.

“100% EENS” schrijft Wilders als reactie op het nieuws dat de Nederlandse Vereniging voor Journalisten wil dat “de agressie en het geweld naar journalisten, cameramensen en fotografen momenteel mee te maken krijgen, stopt.”

“Agressie en geweld is altijd uit den boze en journalisten moeten ongestoord en zonder met agressie geconfronteerd te worden hun werk kunnen doen!”

So far, so good. Maar dan voegt hij er voor de goede orde nog even zijn gebrek aan waardering voor de gemiddelde journalist aan toe: “Hetgeen overigens onverlet laat dat veel journalisten vreselijke bevooroordeelde linksige activisten zijn.”

Het journaille zal hem dit ongetwijfeld niet in dank afnemen, maar ja, zal Wilders bij zichzelf denken: zij waren toch al bepaald niet mijn achterban. Hij verliest er dus niets mee ‒ maar zijn eigen achterban kan er hoogstwaarschijnlijk wél om gniffelen.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!