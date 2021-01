Win! Het nieuwe boek van Thierry Baudet en Paul Frentrop: ‘De ravage van tien jaar Rutte’

Zo, zo, zo! We hebben weer eens een heel mooie mogelijkheid voor vaste lezers van De Dagelijkse Standaard: we hebben namelijk drie boeken om weg te geven aan onze lezers. Hoe u een exemplaar kunt winnen? Blijf lezen!

De ravage van tien jaar Rutte is het nieuwe boek van Thierry Baudet, dat hij samen geschreven heeft met Paul Frentrop. Nou ja, eigenlijk is het meer een politiek pamflet. In dit werk leggen de heren namelijk uit hoe Mark Ruttes drie kabinetten ons land ongelooflijke schade hebben berokkend, en hoe zij dat anders zouden doen als FVD aan de macht komt.

Kim Winkelaar legt haarfijn uit in zijn recensie dat Baudet zich met dit boek onderscheidt van al die andere lijsttrekkers. “Want waar eigenlijk alle partijen kiezen voor doorberekeningen achter de komma, halve procentjes hier en daar en mooie beloftes voor de bühne,” schrijft Winkelaar, “toont Baudet iets waar geen enkele partij ook maar iets van in huis heeft: visie.”

“Willen we echt een onderdeeltje zijn van de Europese unie die ons onvermijdelijk kapitalen kost, en waarmee we alle zeggenschap over ons eigen land hebben weggegeven? Thierry laat zien waarom dat geen goed idee is, en hoe het anders kan… Wilt u echt leven in een land vol windmolens en zonnepanelen (die vooral ‘s nacht bijzonder weinig stroom leveren), met een almaar stijgende energierekening voor een project dat zelfs in het gunstige geval geen meetbaar resultaat oplevert voor de temperatuur op aarde?… Willen we echt graag afstand nemen van de Nederlandse cultuur? Wie wel eens in het buitenland heeft gewoond en gewerkt, is er veelal door schade en schande achter gekomen dat die cultuur wel degelijk bestaat, en ook behoorlijk gemist kan worden… En wordt het niet eens tijd voor politieke vernieuwing?”

Met andere woorden: het is een heel interessant boek voor een ieder die geïnteresseerd is in het gedachtegoed van Baudet en FVD.

En nu komt het goede nieuws: ik heb drie gesigneerde exemplaren van dit boek in de aanbieding. Je kunt dit zelf ook kopen voor 29,95 euro, maar via ons kun je zo’n boek gratis en voor niks krijgen. Nou ja, voor niks… dat is niet helemaal waar. Er wordt namelijk wel één ding van je verwacht: deel dit artikel en/of een link naar het boek op sociale media, en stuur de link naar je post (of een screenshot ervan) even naar: redactie@dagelijksestandaard.nl. Van de inzendingen selecteren wij vervolgens drie die een exemplaar ontvangen.

Dus, doe mee en win!