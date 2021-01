Winkeliers woedend over dreigende aanscherping van de Rutte-lockdown: ‘Slechte zaak!’

Het gerucht dat de lockdown gaat worden verlengd en mogelijk gaat worden uitgebreid valt slecht bij ondernemers en winkeliers. Velen voelen zich bedrogen. Diverse brancheverenigingen hadden duidelijke afspraken gemaakt met de overheid maar horen ineens andere geluiden.

Een mogelijke aanscherping van de coronamaatregelen zorgt voor veel onrust bij winkeliers. Het zijn al onzekere tijden voor tal van ondernemers en nu zou het zomaar kunnen dat ook zij hun deuren moeten sluiten als deze lockdown nog langer duurt.

Haagse bronnen meldden het Dagblad van het Noorden dat het zomaar zou kunnen dat hotels en méér winkels hun deuren moeten gaan sluiten. Voor veel branches zorgt dit voor verwarring, zij hadden namelijk meerdere afspraken gemaakt met de overheid maar krijgen nu via de media te horen dat ook zij wellicht dicht moeten:

,,Wij hebben tot nu toe geen signalen ontvangen dat slijters moeten sluiten na 19 januari. Wij hebben destijds afgesproken met het kabinet dat we openblijven om de druk op de supermarkten te verminderen. Ook een verkorting van de openingstijden levert niks op, omdat je dan andere piekuren krijgt. Ik kan me dus niet voorstellen dat we moeten sluiten, dat zou echt een slechte zaak zijn.”