Wow! Forum voor Democratie gaat als de bliksem: haalt in halve dag €75.000 op voor campagne!

Forum voor Democatie wil graag 250.000 euro inzamelen voor de verkiezingscampagne. Nou, dat gaat vast geen probleem worden. Want in een halve dag tijd hebben ze al meer dan 70.000 euro opgehaald, oftewel meer dan 25% van het beoogde bedrag. Dat is voor Nederlandse maatstaven eigenlijk ongekend: geen enkele andere partij die dat zo snel eventjes doet.

“Forum voor Democratie komt als enige partij in Nederland op voor de vrijheid. Wij willen kwetsbaren beschermen en opschalen in de zorg: maar de rest van het land weer vrij,” aldus FVD op hun website. “Nog nooit stond er zoveel op het spel als nu!”

“Op 17 maart kunnen we kiezen voor een verandering. Wij willen stoppen met de massale immigratie, de overdracht van soevereiniteit aan Brussel en met het zinloze klimaatbeleid. Wij willen weer kiezen voor Nederland.” Vervolgens wordt de bezoeker van de donatiepagina opgeroepen om een bedrag tussen de €7 en €200 over te maken.

Volgens de peilingen zou Forum voor Democratie best een klap hebben gekregen na alle perikelen bij die partij vorig jaar. Nou, ik vermoed dat zal blijken dat dit nogal meevalt. Want dat je als partij zo snel zoveel geld inzamelt is héél positief. En zo mogelijk nóg belangrijker dan het bedrag: het geld werd gedoneerd door duizenden mensen die allemaal kleine bedragen overmaakten. Voor een partij is dat veel beter dan dat een paar rijke mensen hele hoge bedragen doneren. Onderaan de pagina zie je hoeveel mensen doneerden: Op het moment van schrijven stond de teller op 69.103 euro van 2527 donateurs. Dat komt neer op 27,35 euro gemiddeld per donateur.

Afijn, geen wonder dus dat Thierry Baudet zo blij is met deze tussenstand. Nu moet de partij deze financiële steun nog vertalen in zétels.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal. En steun De Dagelijkse Standaard via een kleine wekelijkse bijdrage op BackMe. Alleen met jullie hulp blijven we in de lucht!