Zelfs na kabinetsval blijft Belastingdienst krampachtig vasthouden: gedupeerden moeten €30.000 direct weer inleveren

Het morele kompas bij de Belastingdienst is echt kapot. De fiscus wil geen afstand doen van de schulden die gedupeerden in de toeslagenaffaire hebben. Gedupeerden die straks dus eindelijk die 30.000 euro ontvangen en hoge schuld hebben (praktisch iedereen dus), moeten het bedrag direct weer inleveren. Bewindvoerders konden dit zielloze autisme niet langer verdragen en zijn uit het overleg voor de compensatieregeling gestapt.

Toeslagenaffaire in het kort

Tienduizenden mensen zijn in de knel gekomen door de overheid. Doordat zij onterecht zijn bestempeld als fraudeurs is hun hele leven totaal op z’n kop gezet. Dat is niet gebleven bij het moeten terugbetalen van duizenden euro’s aan kinderopvangtoeslag, maar zorgde er ook voor dat zij bijvoorbeeld geen hypotheek of rechtsbijstand meer konden krijgen. Sommigen hebben hierdoor zelfs hun huis moeten verkopen en zijn hun baan kwijtgeraakt. Om over de zelfmoorden nog maar te zwijgen.

Geen volle compensatie maar ademruimte

Die €30.000 is voor velen van hen dan ook niet een echte compensatie, maar hooguit weer een beetje ademruimte. Bij de Belastingdienst kijken ze daar kennelijk heel anders naar. Daar zal het ze blijkbaar een worst wezen wat de gevolgen zijn geweest voor het onterecht aanmerken als fraudeur. Dat je door hun toedoen bent geëindigd met bijna twee ton schuld is heel zuur, maar dat is nog steeds bijna twee ton schuld. Dus kun je die 30.000 euro mooi tegen dat schuldbedrag wegstrepen, terwijl je volgende maand misschien wel het huis uit wordt gezet. That’s life, volgens de Belastingdienst.

Nul moreel besef…

Het meest idiote is nog wel dat diezelfde Belastingdienst met andere grote schuldeisers wél convenanten wil sluiten zodat zij afzien van vorderingen op ouders. Maar de hand in eigen boezem steken lukt ze dan weer nauwelijks, want dan moet er natuurlijk verantwoordelijkheid worden genomen en dat is lastig.

…Echt nul komma nul

Het beste wat ze zelf vinden dat ze kunnen doen is een derde van die 30.000 euro, dus 10.000 euro, “uit te zonderen en altijd beschikbaar te stellen aan de ouders”. Nou dan ben je wel de ridder op het witte paard hoor! Ze zeggen dus eigenlijk: ‘Wat nou als we alsnog gewoon 20.000 euro afpakken en daarmee een deel van je schuld aflossen die je door onze schuld hebt gemaakt?’ Het is toch werkelijk niet te filmen…