Zelfs VVD-groupies van JOVD woest over de Mark Rutte-avondklok: ‘IC-fetisjisten, dit gaat te ver!’

Het is ongelooflijk, maar zelfs de officiële jongerenorganisatie van de VVD, de JOVD, begint nu te rebelleren tegen het coronabeleid. De elitaire, quasi-liberale maar eigenlijk gewoon keihard pro-establishmentjongeren verzetten zich met hand en tand tegen invoering van de avondklok. “Kabinet, doe je oogkleppen af en voer de avondklok niet in!” schrijven ze.

Zo. Dit zal even schrikken zijn voor Mark Rutte. De JOVD is immers zijn oude jongerenorganisatie, waar hij ooit zelfs nog de voorzitter van was. Maar zie hier: zelfs de JOVD vindt dat het kabinet nu te ver gaat. Een avondklok? Dat kan niet. “De menselijke maat verdwijnt hiermee uit het coronabeleid,” aldus de JOVD: “en het is niet te handhaven. Mensen zitten al aan hun limiet, dit gaat te ver!” Op social media voegen ze er aan toe: “We moeten ook blijven denken aan de menselijke gezondheid.”

Kabinet, doe je oogkleppen af en voer de #avondklok niet in! De menselijke maat verdwijnt hiermee uit het coronabeleid en het is niet te handhaven. Mensen zitten al aan hun limiet, dit gaat te ver! We moeten ook blijven denken aan de mentale gezondheid.https://t.co/RqQ3sfI3Gx — JOVD (@JOVD) January 19, 2021

“In het afgelopen jaar hebben we veel vrijheden moeten inleveren om het leven van een ander te redden en wij hebben het kabinet op hoofdlijnen altijd gesteund. Maar nu de cijfers er iedere dag beter uit zien en er zoveel twijfel is over een avondklok moeten we als liberalen aan de handrem trekken,” aldus JOVD-voorzitter Hilde Wendel.

En ze was nog niet klaar. Oh nee, ze werd veel harder: “De beleidsmakers beginnen steeds meer te lijken op IC-fetisjisten,” ging Wendel verder. “De overheid focust op niets anders dan de IC, terwijl de maximale capaciteit nog lang niet in zicht is. Tal van andere sectoren hebben de noodklok geluid, zoals de GGZ en het onderwijs. Deze worden net als de economie constant als ondergeschikt gezien.”

“Een avondklok zal het laatste beetje sociale interactie uit de maatschappij slopen. Hierdoor verdwijnt de menselijke maat in het coronabeleid, om over de handhaafbaarheid nog maar niet te spreken. Mensen zitten al aan hun limiet, dit gaat te ver.”

Hier valt natuurlijk niets tegen in te brengen. De JOVD heeft honderd procent gelijk… behalve dan op één punt. De “menselijke maat” dreigt niet te verdwijnen, want die was al lang uit het coronabeleid gehaald. Dat gebeurde toen het kabinet besloot het hele land in lockdown te zetten. Toen was er al niets meer over van de menselijke maat. Wat ze nu doen is dat ze nog een paar schoppen extra geven terwijl de Nederlander al bewusteloos op de grond ligt na een knockoutklap.

Maar goed, beter iets dan niets natuurlijk; anders dan de VVD begrijpt de JOVD in ieder geval dat het beleid écht te ver gaat. Prima.

Het slechte nieuws? De kans dat het kabinet zich hier iets van aantrekt is nihil. Die autocraten onder leiding van Rutte en De Jonge hebben besloten dat onze vrijheid helemaal moet verdwijnen in een achterlijke poging om een virus met sterftecijfer van 0,23% (internationaal) te verslaan. Al het andere moet daarvoor wijken. En ze doen het allemaal met een glimlach op het gezicht. Walgelijk!

