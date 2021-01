Zo wordt de economie gesloopt door de lockdown: winkelketens betalen geen huur, verhuurders zijn blut

De grote winkelketens (die geen voedsel verkopen) hebben een enorm probleem. Ze zijn al weken dicht en moeten minimaal nog drie weken dicht blijven. Ze kunnen slechts hopen dat het daarna afgelopen is met de lockdown. Zo niet, dan zullen ze nóg langer geen cent te makken hebben.

Dat is natuurlijk vreselijk voor ze. Maar het wordt nog erger als je bedenkt dat ze wel gewoon geacht worden huur te betalen. Er zijn geen inkomsten. De overheid vergoed wat kosten, maar dat is natuurlijk niet eens bijna afdoende. Ze kunnen dat even doen, maar al heel snel kan dat natuurlijk niet meer.

Het gevolg? De winkelketels betalen veel minder of zelfs helemaal geen huur meer. Lingerieketen Hunkemöller stopt er bijvoorbeeld helemaal mee en zegt dat het na de lockdown in gesprek wil met verhuurders om een betalingsregeling te treffen. Andere winkelketens zoals Blokker, Omoda en Wibra betalen de helft van de huur. Ze vinden dat misschien niet fijn, maar wel ‘fair’: ze vinden dat de kosten van de lockdown verdeeld moeten worden over zichzelf én hun zakenpartners.

Natuurlijk zijn verhuurders daar helemaal niet blij mee. Niet omdat ze — zoals linkse gekkies je ongetwijfeld willen vertellen — zogenaamd gierig zijn, maar omdat zij nu ook geen inkomsten meer hebben en dus ook niet kunnen leven.

Directeur Laurens van de Noort van Vastgoed Belang zegt dat zijn achterban vorig jaar massaal huurkortingen heeft gegeven tijdens de eerste lockdown. De rek is er bij veel kleinere partijen nu uit. „Mijn achterban bestaat voor een groot deel uit ondernemers die één of twee panden hebben en moeten leven van de huur.”

Brancheorganisaties willen daarom dat er “steun” komt voor die mensen. Maar dat is ook onmogelijk. Overheden kunnen niet zomaar even miljarden en miljarden en miljarden in “steun” stoppen. Dat is immers belastinggeld en kan ook op. Sterker nog, als de steun er komt die er nodig is om de economie nog enigszins gaande te houden tijdens een lockdownn dan moet er fors geleend worden. En die lening moet vervolgens terugbetaald worden door belastingbetalers, die daar dan weer krom voor moeten liggen.

Daarom is de oplossing niet om met meer steunpakketten te komen, maar om de economie gewoon weer open te gooien. We moeten bereid zijn het risico te nemen.

Het goede nieuws? Dat risico is lang niet zo groot als angsthazen ons willen doen geloven. Newsweek publiceerde gísteren de resultaten uit een onderzoek naar de effectiviteit van lockdowns. En wat blijkt? Ze hebben geen “duidelijk voordeel ten opzichte van vrijwillige maatregelen.”

Ophouden met deze dure gekte. Gooi de economie open. Dring aan op vrijwillige maatregelen… en houd op met continu bang te zijn. Samen kunnen we het aan — maar dan wel samen door een zo normaal mogelijk leven te leiden.