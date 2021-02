Tien jaar Rutte in een notendop: groei Nederlandse economie dit jaar laagste van hele eurozone

De Europese Commissie kijkt met weinig optimisme naar de Nederlandse economie. Ze verwacht dat Nederland de laagste economische groei van alle eurozone landen zal maken dit jaar. Mede door het corona- en vaccinatiebeleid verwacht de Europese Commissie een lage economische groei.

De Nederlandse economie heeft harde klappen mogen ontvangen dankzij het inconsistente overheidsbeleid van het kabinet-Rutte III rondom de coronacrisis. Vanuit Brussel kijkt men daardoor met weinig hoop richting de Nederlandse economie. Vanwege onze huidige maatregelen én het tempo van het vaccineren ‒ bedankt, Hugo de Jonge ‒ verwacht men dat onze economie in 2021 maar met 1,8% zal groeien, zo meldt het AD. Ook voor volgend jaar voorspelt de EU dat we onderaan bungelen wat betreft economische groei. We blinken de laatste tijd wel uit in onderpresteren, hè.

Als de Europese Commissie kijkt naar het huidige coronabeleid dan zijn de economische ramingen weinig hoopgevend. En dat is niet gek, want veel ondernemers mogen hun zaak niet openen en wie weet wanneer de eerste versoepelingen mogen plaatsvinden. Zolang een deel van de Nederlandse economie dicht blijft zal een economische groei haast onmogelijk zijn. Nederland heeft de strengste lockdown vergeleken met de grootste economieën binnen de EU, waardoor wij hardere economische klappen op dit moment ontvangen dan andere landen.

Ook is ons vaccinatietempo weinig hoopgevend, dankzij de stuntelaar Hugo de Jonge zijn we het lachertje van Europa. Maar langzaam vaccineren betekent ook uiteindelijk dat we pas later in de toekomst weer ‘normaal’ kunnen leven én werken.

Zolang het Nederlandse coronabeleid zo streng blijft en ons vaccinatietempo te traag blijft is er geen reden voor optimisme. We gaan nog enkele harde economische klappen tegemoet. Veel harder dan alle andere landen om ons heen. Bedankt, Mark Rutte! Écht dat stuurmanschap wat we verwachten van een premier die inmiddels alweer tien jaar aan de macht is. Daar hebben we wat aan, die schat aan ervaring! Kuch.