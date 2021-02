Absurde spoed! Koning tekende gisteren al avondklokspoedwet, die wordt nog deze week door Tweede Kamer gejast

Wat kan de overheid opeens snel in actie komen, hè? Gisteravond zagen we al dat de uitspraak van de rechtbank een paar uur later (voorlopig) werd opgeschort door het Gerechtshof. Want dat wilde de Staat. En nu is bekend geworden dat de regering tegelijkertijd ook razendsnel bezig is met het doordrukken van een spoedwet om de avondklok wél legaal te maken. De wet is gisteravond al ondertekend door koning Willem-Alexander. Inderdaad, dezelfde Willem-Alexander die vorig jaar nog riep dat we “niet normaal moeten maken wat niet normaal is.”

De hagelnieuwe spoedwet over de avondklok kan, doordat Willem-Alexander er gisteravond zijn handtekening al onder heeft gezet en daarna meteen is doorgestuurd naar de Raad van State, waarschijnlijk vandaag ook al ingediend worden bij de Tweede Kamer. Dan kan de Kamer dus officieel beslissen of deze draconische maatregel al dan niet ingevoerd moet kunnen worden.

Oh, wacht, dat moet zijn: ‘Of deze draconische maatregel al dan niet doorgezet moet kunnen worden.’ Want de maatregel is er natuurlijk al, hoewel dat op onrechtmatige en dus illegale wijze is gebeurd. Nee, dat zeg ik niet, dat zei de réchter gisteren.

Natuurlijk is het aan de Tweede Kamer om te bepalen wanneer zij deze nieuwe wet ‒ die ook bijzonder snel in elkaar is gezet ‒ dan behandelt. Dat lijkt aanstaande vrijdag te zijn: daarvoor zullen de Kamerleden moeten terugkeren van hun reces. Gezien het feit dat ze steevast precies doen wat het kabinet wil, zeker wat corona betreft, zal dat geen problemen opleveren. Ik zie ze nu al naar het parlement hollen om ervoor te stemmen. Want Jaap van Dissel heeft grafieken!

Het feit dat de wet al ondertekend is door de koning word hem bepaald niet in dank afgenomen door Twitterend Nederland.

Ok. Ik ben er wel klaar mee Willem Alexander. https://t.co/5aIa2HZ9EC — суперян (@SuperjanTwee) February 17, 2021

Ik zal eerlijk zeggen, zijn foto met Maxima hing in mijn zaak. Maar ik heb hem weggehaald. Heb niet meer het gevoel dat deze koning er ook voor mij is. — 🚜Dowie Walta🏛 (@ADOotjuh) February 17, 2021

Je hebt het lang volgehouden. Maar was mij allang duidelijk. De koninklijke familie heeft zoveel boter op het hoofd dat ze de omstreden @MinPres hard nodig hebben om ze uit de wind te houden. Voor wat hoort wat — Pastoor Verburgh. (@VerburghPastoor) February 17, 2021

Op de één of andere manier denk ik dat het allemaal weinig indruk zal maken op de Koning… en op de andere leden van de regering. Ze doen gewoon wat ze willen. En wat ze momenteel willen is, overduidelijk, de vrijheid van burgers meer inperken dan ooit tevoren.