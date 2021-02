Bam! Oerdom avondklokkabinet krijgt een veeg uit de pan: rechter heft verregaande maatregel ONMIDDELLIJK op

De rechtbank Den Haag heeft zojuist bepaald dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. Het kabinet heeft gebruik gemaakt van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, waarbij het meende dat de Eerste en Tweede Kamer niet bij besluitvorming hoeft worden betrokken. Maar de rechter concludeert vanochtend wat anders: er was geen sprake van bijzondere spoedeisendheid.

De Haagse rechter heeft het coronabeleid van Hugo de Jonge en Mark Rutte vanochtend een gevoelige slag toegebracht:

“De maatregel van de avondklok is gebaseerd op een wet die bedoeld is voor super spoedeisende gevallen, denk aan een dijkdoorbraak, aan gevallen waarbij het kabinet niet eerst met het parlement kan overleggen om een wet op te stellen. Over de maatregel van de avondklok was al gesproken, er was zelfs over gedebatteerd in de Kamer en dan verhoudt zich dat niet meer tot super spoed.”

In andere woorden: het kabinet heeft zichzelf lelijk in de voet geschoten. Het geblunder van Rutte en vaccinfaalhaas De Jonge bereikt daardoor een nieuw dieptepunt. Is er op de ministeries van de beide heren ook nog maar één persoon competent? Want met al die ambtenaars en topadviseurs rondom de premier en de vice-premier heeft niemand zich gerealiseerd dat er een grove fout is gemaakt door te debatteren over de avondklok en vervolgens deze maatregel in te voeren via de Wbbbg-wet, die hier dus niet voor bedoeld is.

Actiegroep Viruswaarheid van de sektarische, liegende en chaotisch opererende Willem Engel heeft het dus voor elkaar gekregen om de Staat flink voor schut te zetten. De avondklok was al omstreden, maar nu blijkt dus dat ons kabinet maar wat heeft aangerommeld via oneigenlijk gebruik van juridische constructies die nooit bedoeld waren voor het doordrukken van zo’n curfew. Pijnlijke misser en gigantische nederlaag zijn allebei nog veel te zacht uitgedrukt.

Dit is toch flink wat gezichtsverlies voor het demissionaire kabinet. Maar hé: wij mogen vanavond de incompetentie van de hoge heren prutsers uit Den Haag vieren door om 21.30u een ommetje te maken door het ontdooiende Nederland. Heerlijk!