Adieu, Jesse! Veel GroenLinks-stemmers zijn klaar met de gefaalde messias en hebben liever vrouw als lijsttrekker

EenVandaag vroeg aan haar opiniepanel wat hun belangrijkste beweegredenen zijn bij het bepalen van hun stem op een landelijke partij. GroenLinks- en PvdD-kiezers menen dat ze alleen kijken naar inhoud (lol) en VVD’ers zeggen juist eerlijk alleen op de VVD te stemmen vanwege Mark Rutte.

EenVandaag wilde kijken naar de vraag ‘waarom’ iemand voor een bepaalde partij kiest. Komt dit nu door het partijprogramma, de lijsttrekker, kans op regeringsdeelname en nog enkele andere opties. En wat blijkt?

Linkse stemmers menen vooral naar inhoud te kijken. GroenLinks, PvdD en D66 kunnen vooral op stemmen rekenen van kiezers die puur naar de inhoud kijken – althans dat is wat de respondenten zelf zeggen. Bij het CDA, VVD en de PvdA geven kiezers aan ook naar andere elementen te hebben gekeken. Vooral bij de VVD valt iets op: veel VVD-kiezers stemmen op deze partij vanwege de lijsttrekker, Mark Rutte dus.

Rutte blijkt, bij de respondenten van de EenVandaag opiniepanel, nog mateloos populair te zijn. Veel VVD-stemmers zijn de man die nu tien jaar premier is nog altijd niet beu. Ondanks dat Rutte al sinds 2006 aan de touwtjes trekt bij de partij.

Bij GroenLinks zien we trouwens ook iets bijzonders. Daar geven de respondenten aan vooral te stemmen op het partijprogramma, en de kwaliteit van de lijsttrekker vinden zij minder belangrijk. Sterker nog: eenderde had liever een vrouw aan het roer gehad. Kan je hiermee voorzichtig stellen dat het Klaver-effect is uitgewerkt binnen de GroenLinks-gelederen?

Het is bijzonder om te zien dat de Mark Rutte-mania enorm is bij de VVD. En dat verklaart ook deels het succes van de partij in de zetels. Ondertussen staat Jesse Klaver niet langer meer boven de partij. Een deel had liever een vrouw als lijsttrekker gehad en het merendeel van de stemmers geeft aan GroenLinks te stemmen vanwege het partijprogramma. Het ‘Jessias’-effect lijkt over. Zonde, hoor!