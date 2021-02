Advocaat Gerard Spong veegt de vloer aan met Avondklok-rechter: ‘Een genante vertoning… Ontzettend autoritair!’

Tijdens de zaak waarin besloten werd door het Hooggerechtshof in Den Haag of de avondklok voorlopig al dan niet door mag gaan tot het Hof zelf inhoudelijk uitspraak heeft gedaan over de maatregel kreeg de voorzitter behoorlijk wat kritiek te verduren. Niet zo gek, want ze gedroeg zich op weinig respectvolle wijze ten opzichte van de klagers, de mannen van Viruswaarheid. Nou is dat ook mijn organisatie niet, maar in een rechtszaal dien je dat soort heren met respect te behandelen. Daar slaagde rechter Tan-de Sonnaville totaal niet in. Ze kwam arrogant, hautain, betweterig en vooral extreem ongeduldig over. Tenzij Jaap van Dissel het woord nam, natuurlijk, want toen was ze opeens heel begripvol en zelfs lief te noemen.

Hier een voorbeeld van hoe dat precies ging – met de Viruswaarheid-types die uiteindelijk besloten de voorzitter te wraken. Mijn inziens terecht, maar volgens de wrakingskamer later ónterecht.

Gerard Spong, de bekende strafpleiter die er heel wat uurtjes op heeft zitten in rechtbanken en gerechtshoven, is één van de mensen die vinden dat Tan-de Sonnaville zich op abominabele wijze gedroeg. “Een gênante vertoning van de voorzitter,” zegt hij keihard tegen De Telegraaf. “Het kwam ontzettend autoritair over wat ze deed.”

Daar is natuurlijk geen woord van gelogen. Zoals Spong ook zegt wist de rechter dat de mannen van Viruswaarheid vol adrenaline en frustratie zaten. Dat was namelijk volstrekt logisch. In de ochtend wonnen ze een enorm belangrijke zaak, ze waren klaar voor een feestje, maar opeens worden ze naar het Gerechtshof geroepen omdat de staat ervoor heeft gezorgd dat er razendsnel naar wordt gekeken door het Hof. Het is nogal wiedes dat zij daar niet blij mee zijn. Als rechter dien je dat, aldus Spong, aan te voelen en er rekening mee te houden.

Uiteindelijk kan Spong dan ook alleen maar concluderen dat Tan-de Sonnaville zich als “een autoritaire rechter in een ivoren toren” gedroeg “die even pats boem zegt tegen een burger: ik laat u uit de zaal verwijderen. Ik bepaal hier de orde.” Natuurlijk is dat officieel zo, zij bepaalt inderdaad de orde. “Maar dat betekent nog niet dat je dat op deze manier en op deze buitengewoon arrogante toon communiceert. ”

Zo is het maar net. En het ergste van alles is dat deze vrouw vrijdag gewoon wéér voorzitter is.