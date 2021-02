Afgrijselijke campagne maakt CDA de Xenospartij van Nederland: “In dit huis…”

Bij het CDA dachten ze een vrolijke campagne op touw te hebben gezet, maar niets is minder waar. Op Twitter is te zien hoe het CDA is verworden tot de ‘Xenospartij’ van Nederland. Wát een belachelijke vertoning!

We kennen allemaal die uitgekauwde slogans van de Xenos en de Action wel. Bijna niemand neemt ze serieus en er wordt ook regelmatig de spot mee gedreven. Bij het CDA is er echter weinig spot of ironie te bespeuren en lijken ze het oprecht een goed idee te hebben gevonden om die zielloze bagger te gaan imiteren. Moet je toch eens zien:

Wil je ook "een eigen huis, een plek onder de zon"? Dan moeten we #nudoorpakken!

1 miljoen huizen bouwen, waarvan een kwart voor starters. Lees meer via:

— CDA (@cdavandaag) February 15, 2021

De bouw van een miljoen woningen wordt dus aangeprezen als een leuk idee, waardoor iedereen straks een “lekker knus en gezellig” (t)huisje kan krijgen. Je gaat bijna denken dat ze dit idiote plan bewust op een zo onaantrekkelijk mogelijke manier hebben willen presenteren, zodat niemand vragen gaat stellen over hoe ze überhaupt zoveel woningen willen gaan bouwen. Laat staan over waar die allemaal gebouwd moeten gaan worden.

“De reden is pijnlijk eenvoudig. Het geloof in de markt was te groot. Voor investeerders is het bouwen van duurdere koopwoningen of de aanleg van een bedrijventerrein lucratiever dan woningen bouwen voor de huursector of betaalbare koophuizen voor gezinnen. Woningcorporaties zijn steeds verder beperkt in hun maatschappelijke taak en bouwregels en procedures zijn steeds ingewikkelder en zeer tijdrovend geworden. Het tekort is in korte tijd opgelopen tot ruim 1 miljoen woningen in 2030.”

In het partijprogramma wordt de oorzaak van de crisis op de woningmarkt verklaard vanuit een links dogma: “te groot geloof in de markt”. En dat terwijl in dezelfde alinea wordt gesproken over woningcorporaties die “steeds verder zijn beperkt in hun maatschappelijke taak” en “bouwregels en procedures zijn steeds ingewikkelder en zeer tijdrovend geworden.” Niks markt, overheidsinmenging dus. En natuurlijk wordt er helemaal niets gezegd over het feit dat de asielinstroom ook voor een enorme druk op de woningmarkt zorgt.

Het CDA doet liever aan wensdenken, vandaar ook die Xenosslogan in die tweet. Stikstofregels (door de overheid, niet door marktwerking), die momenteel de bouw belemmeren, doen er kennelijk niet toe. We kunnen gewoon een miljoen huizen gaan bouwen, die ook nog eens duurzaam zijn. Het feit dat juist die hoge eisen (wederom opgelegd vanuit de overheid) de bouw belemmeren en starters buiten de markt houden, doet er ook niet toe.