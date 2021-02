Avondklok blijft van kracht tot eerste dag van de verkiezingen, maar kabinet neemt week ervoor definitief besluit

De avondklok wordt in principe verlengd tot maandag 15 maart. Een week eerder neemt het kabinet een nieuw besluit over de maatregel, melden ingewijden aan het AD. Een week voor de verkiezingen kan er dus worden besloten om de avondklok ook in te trekken. Dat zal het vast goed gaan doen voor de kabinetspartijen!

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge zullen volgens de bronnen vanavond bekendmaken wat precies het plan is, maar eigenlijk laat het zich al wel raden. De heilige rekenmodellen en parameters die het RIVM en het OMT hanteren worden aan de kant geschoven, want verkiezingen.

Rutte vertelt ons straks waarschijnlijk dat ‘voortschrijdend inzicht’ er toe heeft geleid dat er versoepelingen mogelijk zijn en dat dit land volgende week uit de lockdown zal gaan. Iedereen blij, één groot feest. Vervolgens benadrukt hij nog even dat we technisch gezien nog wél in een lockdown zitten en dat het om wat ‘lichte’ versoepelingen gaat, want de avondklok blijft bijvoorbeeld nog wel van kracht.

En dan, een week voor de verkiezingen, “als de situatie het toelaat”, schrapt hij waarschijnlijk ook de avondklok. De reden zal iets zijn als ‘mensen mogen tot 21:00 uur stemmen en dat willen we waarborgen’, zodat hij kan zeggen dat het om een tijdelijke uitzondering gaat. Rutte krijgt vervolgens de credits (en de zetels) voor het teruggeven van onze vrijheid en De Jonge kan eindelijk het stokje overdragen aan iemand die (hopelijk) wél snapt hoe je dit land door deze crisis loodst. Wát een feest. En dan blijkt het virus weer wild om zich heen te grijpen en zijn er nog steeds onvoldoende vaccins, dus beginnen we weer aan de volgende lockdown…