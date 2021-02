Bah! Cultuurrelativist Joe Biden verdedigt China’s genocide op Oeigoeren: ‘Verschillende normen voor leiders!’

Het is eigenlijk ongelooflijk. Maar in een nieuwe video, voor CNN, verdedigt de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden de genocide die China momenteel pleegt op de Oeigoeren. Want, zegt hij eigenlijk, het is gewoon cultuur! Zo denken ze nu eenmaal over dit soort dingen in China! Eenheid boven alles!

“Weet je, als je iets van de Chinese geschiedenis weet, dan weet je dat China altijd het slachtoffer werd van buitenlandse machten als het land innerlijk verdeeld was. Het centrale principe van Xi Jinping is dat er een verenigd China moet zijn. En hij gebruikt motivatie voor de dingen die hij doet,” aldus Biden tijdens de ‘presidential town hall’ van CNN.

“Ik heb duidelijk gemaakt aan hem dat geen Amerikaanse president lang aan de macht kan blijven als hij de normen en waarden van de Verenigde Staten niet reflecteert. En dus het idee, ik ga me niet hard uitspreken tegen wat hij doet in Hongkong, wat hij met de Oeigoeren doet in de Westerse bergen van China, en Taiwan-China en het één-China-beleid, maar ik zei, hij zei, hij begrijpt dat. Cultureel zijn er nu eenmaal verschillende normen en waarden in elk land en er wordt van hun leiders verwacht dat ze die volgen.”

Als je denkt, goh, dat zitten toch wat kromme zinnen bij, dan klopt dat. Zo praat Biden nu eenmaal. Om de tien seconden lijkt hij de draad een beetje kwijt te raken, waarna hij er weer langzaam bij terugkomt. Of niet. Want dat gebeurt ook met enige regelmaat.

Thierry Baudet noemt deze uitspraken van Biden terecht “schokkend.” Daar is geen woord te veel aan gezegd. Maar het is ook precies wat je kan verwachten van Joe Biden, een man die in ieder geval indirect een behoorlijk hechte band lijkt te hebben met China. Als iemand dat fascistisch-communistische (ja, het kan samengaan) land nooit en te nimmer zal veroordelen, dan is het Old Joe. Republikeinen maken zich dan ook ernstig zorgen, want zijn ideologie is wel héél pro-Chinees.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en word lid van onze speciale groep op MeWe, hét alternatief voor Big Tech-wappie Facebook.

Met deze nieuwe uitspraken bovenop dat nieuwe, wegkijkende China-beleid kun je de zorgen van Republikeinen alleen maar delen. ‘Beijing Biden’ is China’s grootste vriend. En die vriend zit niet op de bank, maar in het Witte Huis. Doodeng!